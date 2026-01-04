ठंड का कहर! रांची के स्कूल 2 दिन बंद, टीचर्स और 10वीं, 12वीं के लिए आया खास आदेश

संक्षेप: भीषण ठंड के कारण रांची के स्कूलों में दो दिन की पढ़ाई स्थगित कर दी गई है। जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत रांची जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी व निजी विद्यालयों में केजी से 12वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाई स्थगित कर दी है।

झारखंड में ठंड अपना कहर बरपा रही है। भीषण ठंड के कारण रांची के स्कूलों में दो दिन की पढ़ाई स्थगित कर दी गई है। जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत रांची जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी व निजी विद्यालयों में केजी से 12वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाई पांच व छह जनवरी को स्थगित कर दिया है। जानिए टीचर के लिए आदेश में क्या बात कही गई है?

टीचर्स और 10वीं, 12वीं के लिए खास आदेश जानकारी में सामने आया है कि यदि इस बीच किसी स्कूल में परीक्षा होनी हैं, तो उसको स्कूल अपने विवेकानुसार करेंगे। बोर्ड परीक्षा वाली कक्षाओं के लिए भी थोड़ी छूट दी गई है। आदेश में कहा गया है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के संचालन पर भी विद्यालय स्वयं निर्णय ले सकेंगे। इस तरह सरकारी स्कूल विंटर वेकेशन के कारण पांच जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि छह जनवरी को टीचर स्कूल में आकर एवीवी पर उपस्थिति दर्ज करेंगे और गैर-शैक्षणिक कार्य करेंगे।

ठंड से झारखंड का हाल हुआ बेहाल आपको बता दें कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय ठंड और कोहरे का प्रभाव बना हुआ है, जबकि रात में तापमान गिरने से कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। साथ ही कहीं कहीं बादल तो कहीं धूप निकलने से मौसम में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। पतली और ठंडी हवाओं के चलने से सर्दी का असर और तेज हो गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है।