संजीवनी बिल्डकॉन ठगी मामले में एमडी की पत्नियों समेत 4 पर आरोप तय, 65 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग

संजीवनी बिल्डकॉन ठगी मामले में एमडी की पत्नियों समेत 4 पर आरोप तय, 65 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग

संक्षेप:

रांची की विशेष अदालत ने संजीवनी बिल्डकॉन के जरिए करोड़ों की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमडी जेडी नंदी की दो पत्नियों सहित चार आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं, जिन पर 65.45 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है।

Dec 30, 2025 07:11 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, निशि कान्त। रांची
राजधानी रांचीवासी समेत अन्य लोगों को जमीन और घर का सपना दिखाकर 65.45 करोड़ रुपए की ठगी कर उसकी मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में संजीवन बिल्डकॉन के एमडी जेडी नंदी की दोनों पत्नियों-अनिता नंदी और अनामिका नंदी समेत चार आरोपियों पर आरोप तय कर दिया गया है।

पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने चारों आरोपियों से उस पर लगे आरोप के बारे में पूछा। आरोपियों ने आरोप से इनकार किया और कहा कि आगे मुकदमे का सामना करेंगे। इस पर अदालत ने उक्त दोनों के साथ बिल्डकॉन के निदेशक रहे श्याम किशोर गुप्ता और स्मार्ट पीपुल्स डेवलपर्स के निदेशक राम प्रताप वर्मा पर आरोप तय किया। साथ ही ईडी को मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके लिए अदालत ने 17 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। मामला ईसीआइआर 2/2020 से जुड़ा है। चार्जशीट दाखिल होने के पांच साल बाद मामले में आरोप तय किया गया।

डेढ़ साल जेल में रहने के बाद जमानत पर श्याम किशोर

इस मामले में 13 मार्च 2020 को ईडी ने पहली गिरफ्तारी श्याम किशोर गुप्ता के रूप में की थी। करीब डेढ़ साल जेल में रहने के बाद ऊपरी अदालत से अगस्त 2021 में जमानत की सुविधा प्रदान की। उस पर 3.11 करोड़ रुपए मनी लाउंड्रिंग का आरोप है। लोगों से करोड़ों की ठगी का आरोप है। ठगे गए पैसे मेसर्स एसबीपीएल के खाता में जमा किए गए। बाद में मेसर्स स्मार्ट पीपुल्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य व्यक्तिगत खाते में डाला गया। इसके अलावा छह शेल कंपनियां भी खोल रखी थीं। जानकारी के अनुसार, 2008 से 2012 तक इन लोगों ने मनी लाउंड्रिंग की।

धन छिपाने व घुमाने के लिए 6 सेल कंपनियों का इस्तेमाल

ईडी ने मामले में जेडी नंदी समेत आठ के खिलाफ आठ मई 2020 को चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी के अनुसार, आरोपियों ने आम लोगों को जमीन और मकान देने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी की। ठगी से अर्जित रकम को पहले मेसर्स संजीवनी बिल्डकॉन और एसबीपीएल के खातों में जमा कराया गया, इसके बाद इसे मेसर्स स्मार्ट पीपुल्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि धन को छिपाने और घुमाने के लिए छह शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया।

