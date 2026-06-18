रांची में RSS कार्यालय पर बम फेंकने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार, लगी आतंकी धाराएं
मंगलवार की रात रांची के आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब दोनों पर आतंकी धाराओं के तहत केस चलेगा।
रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यालय पर चेहरा ढंककर आए दो अपराधियों ने मंगलवार देर रात करीब 12.30 बजे पेट्रोल बम से हमला कर दिया। हमलावरों ने दो पेट्रोल बम फेंके। ऊपरी तल पर एक बम फट गया, जबकि दूसरा कार्यालय परिसर में गिरा, पर फटा नहीं। हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने बुधवार की देर रात बताया, दो आरोपियों को लोहरदगा से गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि समाचार लिखे जाने तक दोनों के नाम का खुलासा नहीं हो पाया था।
मंगलवार की रात हुई घटना की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी राकेश रंजन, सिटी एसपी पारस राणा, सिटी डीएसपी केवी रमण समेत डेली मार्केट, चुटिया, लोअर बाजार समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहां पड़ी बोतल के टुकड़े और पलीता को जब्त कर लिया। संघ कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा में घटना कैद होने के बाद पुलिस ने बुधवार को दो लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया।
एसआईटी ने लोहरदगा और मुरी में दी दबिश
मामले की जांच के लिए रांची के एसएसपी ने बुधवार को सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी में कई डीएसपी, इंस्पेक्टर और एसआई स्तर के पुलिस अधिकारी शामिल किए गए। एसआईटी हमलावरों की तलाश में मुरी और लोहरदगा पहुंची। उसी क्रम में लोहरदगा से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में टेक्निकल सेल और क्यूआरटी को अलग से लगाया गया है।
कार बुक कर पहुंचे थे हमलावर
पुलिस ने बुधवार को घटना में इस्तेमाल एक चारपहिया वाहन को जब्त किया। कार चालक से पूछताछ में पता चला कि हमलावर कार बुक कर घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। तपोवन मंदिर के समीप कार चालक को कहा कि एक व्यक्ति से मिलकर आ रहे हैं। इसके बाद दोनों हमलावर गए और आरएसएस के कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर कार से कांके रोड की ओर गए।
हमलावरों पर आतंकी धाराओं के तहत केस
आरएसएस के प्रांत कार्यालय प्रमुख नरसिंह कुमार की ओर से चुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में हमलावरों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई धाराओं के साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और (यूएपीए) 1967 की धाराएं लगाई गई हैं। आवेदन के आधार पर यूएपीए की धारा 16 और 18 का शामिल होना मामले को आतंकी साजिश के दायरे की ओर ले जाता है।
एफएसएल व बीडीडीएस जगुआर की टीम पहुंची
घटना की सूचना के बाद एफएसएल और बीडीडीएस जगुआर की टीम भी आरएसएस कार्यालय पहुंची। एफएसएस की टीम बोतल के टुकड़े समेत कुछ चीजों को जब्त कर साथ ले गई। वहीं बीडीएस जगुआर की टीम ने भी जांच की। टीम को कई अहम जानकारी मिलने की बात कही जा रही है।
एनआईए टीम घटनास्थल पर पहुंची, किया निरीक्षण
घटना की जानकारी मिलने के बाद एनआईए की टीम भी संघ कार्यालय पहुंची। टीम ने घटनास्थल से भौतिक साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की। स्थानीय पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों से अब तक की जांच रिपोर्ट भी मांगी है। एनआईए यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के पीछे केवल शरारती तत्व हैं या कोई बड़ी साजिश। मामले में संदिग्धों की गतिविधि, उनके आने-जाने के रास्ते और संभावित नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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