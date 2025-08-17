ranchi rojgar mela 850 post appointments रांची में लगेगा रोजगार मेला, 850 पदों पर होगी नियुक्ति, Jharkhand Hindi News - Hindustan
ranchi rojgar mela 850 post appointments

रांची में लगेगा रोजगार मेला, 850 पदों पर होगी नियुक्ति

झारखंड में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा 20 अगस्त को रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSun, 17 Aug 2025 06:30 AM
झारखंड में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के तत्वावधान में 20 अगस्त को रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला सुबह 10:30 बजे से सर्कुलर रोड स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय-सह-मॉडल कैरियर सेंटर परिसर में होगा।

विभागीय सूचना के अनुसार, रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कई कंपनियां भाग लेंगी और करीब 850 रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। इनमें 8वीं पास से लेकर मास्टर डिग्रीधारी उम्मीदवारों के लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 8 हजार रुपये से 30 हजार रुपये तक वेतन की पेशकश की जाएगी।

अभ्यर्थियों को नजदीकी नियोजनालय में या ऑनलाइन jharniyojan.jharkhand.gov.in एवं www.ncs.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। उम्मीदवारों को अपने सभी मूल प्रमाणपत्र, एक सेट छायाप्रति, बायोडाटा की दो प्रतियां और दो पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों को पुनः निबंधन की आवश्यकता नहीं है।