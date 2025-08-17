रांची में लगेगा रोजगार मेला, 850 पदों पर होगी नियुक्ति

झारखंड में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा 20 अगस्त को रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है।

झारखंड में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के तत्वावधान में 20 अगस्त को रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला सुबह 10:30 बजे से सर्कुलर रोड स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय-सह-मॉडल कैरियर सेंटर परिसर में होगा।

विभागीय सूचना के अनुसार, रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कई कंपनियां भाग लेंगी और करीब 850 रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। इनमें 8वीं पास से लेकर मास्टर डिग्रीधारी उम्मीदवारों के लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 8 हजार रुपये से 30 हजार रुपये तक वेतन की पेशकश की जाएगी।