रिम्स की जमीन पर बनी 4 बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर, एक तो 4 मंजिला इमारत भी; क्या है वजह

संक्षेप: रांची में रिम्स में अतिक्रमण हटाने का अभियान शनिवार को भी जारी रहा। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए सुबह 10 से शाम 5 बजे तक टीम मुस्तैद रही। इस दौरान 4 मंजिला इमारत भी तोड़ी जाएगी।

रांची में रिम्स में अतिक्रमण हटाने का अभियान शनिवार को भी जारी रहा। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए सुबह 10 से शाम 5 बजे तक टीम मुस्तैद रही। डीआईजी ग्राउंड के पास बने चार मंजिला अपार्टमेंट के अलावा टुनकीटोला के आसपास के तीन अन्य बड़े भवनों को तोड़ने के लिए चिह्नित किया गया है। शनिवार को चार मंजिला अर्पाटमेंट तोड़ने की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग को सौंप दी गई।

भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने सर्वे किया कि आखिर कैसे तोड़ा जाए कि किसी को कोई नुकसान नहीं हो। हालांकि अपार्टमेंट की बाउंड्री को गिरा दिया गया है। पोकलेन और बुलडोजर से गिराए जाने से आसपास रह रहे घरों को नुकसान पहुंच सकता है। बता दें कि जिन अन्य भवनों को तोड़ा जाना है, उन सभी को घर खाली करने को कह दिया गया है।

विरोध के बीच गिराए गए आधा दर्जन अवैध निर्माण शनिवार को भी अवैध निर्माण तोड़े जाने का क्रम जारी रहा। इस बीच फिर से अतिक्रमण क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों और महिलाओं ने अतिक्रमण हटाने पहुंचे कर्मियों का भारी विरोध किया। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय महिला-पुरुष मौके पर जमा रहे। कई परिवारों ने घर और दुकान बचाने के लिए प्रशासन से बार-बार समय की मांग कर रहे थे, हालांकि सभी को समझा कर हटाया गया। लोगों कहना था कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं और अचानक कार्रवाई से उनका सब कुछ उजड़ रहा है।

15 से 20 फीट रोड छोड़कर की जा रही बाउंड्री रिम्स अपनी प्रोपर्टी से करीब 15 से 20 फीट रोड छोड़कर निर्माण करा रही है। ताकि आम लोगों के लिए रोड का निर्माण हो सके। बता दें कि लोग इस रास्ते को शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल करते थे और बाउंड्री निर्माण का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा वैसे मार्ग जो संकीर्ण हैं, उन रास्तों के लिए अलग से तीन से पांच फीट अतिरिक्त जमीन छोड़ी जाएगी।