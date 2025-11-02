RIMS में बाहर से दवा मंगा रहे मरीज, मंत्री इरफान अंसारी ने खुद पकड़ी चोरी

संक्षेप: निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पाया कि रिम्स में भर्ती मरीजों के लिए परिजनों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है। क्रिटिकल केयर आईसीयू से निकलते वक्त एक परिजन हाथों में दवा लाते मिल गया। मंत्री ने देखा कि उसमें पेंटोप्राजोल भी है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने शनिवार को रिम्स जाकर बुंडू सड़क हादसे के घायलों से मुलाकात की। उपचार की जानकारी ली और चिकित्सकों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, वहीं घायलों को व्यक्तिगत रूप से आर्थिक मदद भी की। मुलाकात के बाद उन्होंने ब्लड बैंक समेत विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पाया कि रिम्स में भर्ती मरीजों के लिए परिजनों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है। क्रिटिकल केयर आईसीयू से निकलते वक्त एक परिजन हाथों में दवा लाते मिल गया। मंत्री ने देखा कि उसमें पेंटोप्राजोल भी है। अन्य परिजनों ने भी मंत्री को बताया कि आरएल, एनएस जैसी स्लाईन के साथ-साथ हर दवा बाहर से खरीदकर लानी पड़ती है।

नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्री ने मौके पर मौजूद निदेशक और अधीक्षक से स्पष्ट कहा कि रिम्स में दवा तक नहीं मिल रही है तो स्थिति गंभीर है। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए बड़े नतीजे चाहिए। यह मेडिकल कॉलेज है, कोई मजाक नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री के रिम्स आने की सूचना प्रबंधन को पहले ही मिल जाने के बाद यह व्यवस्था थी।

मंत्री ने चलाई मरीज की व्हीलचेयर ट्रॉमा सेंटर में घायलों से मिलने के बाद मंत्री पुराने बिल्डिंग में पहुंचे। यहां उन्होंने परिजन को जब मरीज का व्हीलचेयर धकेलकर ले जाते देखा तो खुद उसे पकड़कर धकेलना शुरू कर दिया। प्रबंधन ने तुरंत वार्ड ब्वॉय को बुलाकर मरीज को उसके साथ भेजा।