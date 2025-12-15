RIMS की जमीन पर तान दिया अपार्टमेंट, अब 14 करोड़ के घरों पर चलेगा बुलडोजर

संक्षेप: अपार्टमेंट बनाने के लिए रजिस्ट्री और म्यूटेशन सबसे पहले किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेचर ऑफ लैंड की जांच की जाती है, यदि रिम्स की जमीन थी तो कोई सामान्य व्यक्ति रजिस्ट्री करा ही नहीं सकता था। लोगों का कहना है कि यदि जमीन रिम्स की है तो इसकी रजिस्ट्री और म्यूटेशन कैसे हो गया।

रिम्स की जमीन पर नवनिर्मित चार मंजिला अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू है। कुल 20 फ्लैट वाले इस अपार्टमेंट में एक फ्लैट करीब 70 लाख कीमत तक के हैं। इस तरह इसे खरीदने वालों को करीब 14 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। यह फ्लैट बिक चुके थे और रेडी टू मूव वाली कंडीशन में थे। कई फ्लैट खरीदारों ने 10 लाख से अधिक का इंटीरियर करा लिया था। ऐसे में करीब 2 करोड़ का नुकसान और हुआ है। फ्लैट खरीदारों का कहना है कि उन्होंने अपनी सारी जमा इसमें लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे तोड़ा तो जा रहा है, पर हमें हुए नुकसान का कोई नहीं सोच रहा।

