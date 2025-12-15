Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
RIMS की जमीन पर तान दिया अपार्टमेंट, अब 14 करोड़ के घरों पर चलेगा बुलडोजर

RIMS की जमीन पर तान दिया अपार्टमेंट, अब 14 करोड़ के घरों पर चलेगा बुलडोजर

अपार्टमेंट बनाने के लिए रजिस्ट्री और म्यूटेशन सबसे पहले किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेचर ऑफ लैंड की जांच की जाती है, यदि रिम्स की जमीन थी तो कोई सामान्य व्यक्ति रजिस्ट्री करा ही नहीं सकता था। लोगों का कहना है कि यदि जमीन रिम्स की है तो इसकी रजिस्ट्री और म्यूटेशन कैसे हो गया।

Dec 15, 2025 09:20 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
रिम्स की जमीन पर नवनिर्मित चार मंजिला अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू है। कुल 20 फ्लैट वाले इस अपार्टमेंट में एक फ्लैट करीब 70 लाख कीमत तक के हैं। इस तरह इसे खरीदने वालों को करीब 14 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। यह फ्लैट बिक चुके थे और रेडी टू मूव वाली कंडीशन में थे। कई फ्लैट खरीदारों ने 10 लाख से अधिक का इंटीरियर करा लिया था। ऐसे में करीब 2 करोड़ का नुकसान और हुआ है। फ्लैट खरीदारों का कहना है कि उन्होंने अपनी सारी जमा इसमें लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे तोड़ा तो जा रहा है, पर हमें हुए नुकसान का कोई नहीं सोच रहा।

अपार्टमेंट बनाने के लिए रजिस्ट्री और म्यूटेशन सबसे पहले किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेचर ऑफ लैंड की जांच की जाती है, यदि रिम्स की जमीन थी तो कोई सामान्य व्यक्ति रजिस्ट्री करा ही नहीं सकता था। लोगों का कहना है कि यदि जमीन रिम्स की है तो इसकी रजिस्ट्री और म्यूटेशन कैसे हो गया। यदि रजिस्ट्री हुई तो कर्मचारी, सीआई, सीओ ने इसे पास कैसे कर दिया। नगर निगम ने भी नक्शा किस आधार पर पास किया। फिर बैंक के लीगल सेल ने होम लोन के डॉक्यूमेंट को क्लीयरेंस कैसे दे दी।

रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाने का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहेगा। डीआईजी ग्राउंड के आसपास के सभी अवैध कब्जों को मंगलवार तक हटा देने की तैयारी है। इसके अलावा बुधवार तक पूरे क्षेत्र में बाउंड्री के लिए मार्किंग हो जाएगी। सोमवार से भवन निर्माण विभाग बिल्डिंग को गिराने का काम करेगा।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
