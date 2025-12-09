रांची रिम्स में गरज रहा बुलडोजर, 30 अवैध निर्माण हटाए, कल तक जारी रहेगा एक्शन

संक्षेप: हाईकोर्ट के आदेश पर रांची रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान सोमवार को भी जारी रहा, जहां डॉक्टर्स कॉलोनी के पास करीब 30 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान सोमवार को भी जारी रहा। कार्रवाई के दौरान रिम्स की जमीन पर बने करीब 30 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। डॉक्टर्स कॉलोनी के पास बने मंदिर के पिछले हिस्से की तरफ के अवैध निर्माण को हटाया गया। इसके अलावा बाउंड्री के लिए मार्किंग भी की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अब मंगलवार को प्रशासन की टीम डीआईजी ग्राउंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंचेगी, जहां बड़ी संख्या में अतिक्रमण चिह्नित है। शनिवार को शुरू हुई कार्रवाई में रिम्स डॉक्टर कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों से करीब 50 कब्जाधारियों को हटाया गया था। रविवार को भी बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी रहा। कच्चे-पक्के मकान, पक्की दुकानें और शेड को हटाया गया। कई लोगों ने खुद ही घर और दुकानें तोड़कर खाली कर दिया, जबकि कुछ मामलों में प्रशासन को जबरन खाली कराना पड़ा। महिलाओं के रोने-बिलखने पर कई बार बुलडोजर रोकना पड़ा, लेकिन बाद में कार्रवाई फिर शुरू की गई।

कल तक सभी अवैध निर्माण खाली कराने का है लक्ष्य जिन लोगों को नोटिस दिया गया था, उन्होंने पहले ही अपना सामान हटा लिया था। कुछ लोग उम्मीद में रुके थे कि आदेश में बदलाव हो सकता है, लेकिन अंतत: उन्हें भी घर खाली करना पड़ा। रिम्स प्रबंधन ने अवैध कब्जा हटाने के लिए 10 दिसंबर तक का समय तय किया है। 8, 9 और 10 दिसंबर को तीन दिन और अभियान चलना है। डॉक्टर कॉलोनी, भरम टोली, नया टोली और डीआईजी ग्राउंड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार रिम्स की पूरी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर सुरक्षित किया जा सके।