Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जलता चूल्हा छोड़कर भूल गए…, कोयले की गैस में दम घुटकर मां-बेटे की मौत; 2 मासूमों की हालत गंभीर

By Ratan Gupta
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

रांची के रातू स्थित चटकपुर पोखरटोली में शनिवार को दम घुटने से 30 वर्षीय पिंकी देवी और उनके दो वर्षीय बेटे श्रवण कुमार की मौत हो गई। पिंकी की चार वर्षीया बेटी प्राची और 15 वर्षीया ननद चंदा कुमारी की हालत गंभीर है। दोनों का इलाज रिम्स में चल रहा है। रातू पुलिस घटना की जांच में जुट गई है।

जलता चूल्हा छोड़कर भूल गए…, कोयले की गैस में दम घुटकर मां-बेटे की मौत; 2 मासूमों की हालत गंभीर

झारखंड की राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र स्थित चटकपुर पोखरटोली में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 30 वर्षीय पिंकी देवी और उनके दो वर्षीय बेटे श्रवण कुमार की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं, पिंकी की चार वर्षीय बेटी प्राची और 15 वर्षीय ननद चंदा कुमारी की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों का इलाज रिम्स में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, पिंकी देवी अपने पति चंदन साव की मौत के बाद पिछले तीन वर्षों से धनु यादव के किराये के मकान में सास मुनी देवी, ससुर पंचम साव, बेटी प्राची, बेटे श्रवण और ननद चंदा के साथ रह रही थीं। शुक्रवार रात करीब 10 बजे सभी ने खाना खाया। इसके बाद पिंकी अपने दोनों बच्चों और ननद के साथ एक कमरे में सो गईं, जबकि सास-ससुर दूसरे कमरे में सोए थे।

शनिवार सुबह करीब पांच बजे जब सास मुनी देवी उन्हें जगाने पहुंचीं तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया। ग्रामीणों ने एसबेस्टस की छत तोड़कर कमरे में प्रवेश किया तो अंदर पिंकी, उनके दोनों बच्चे और ननद बेहोशी की हालत में मिले।

परिजन सभी को तत्काल सेवा सदन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने पिंकी देवी और उनके बेटे श्रवण कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं, प्राची और चंदा की सांसें चल रही थीं, जिसके बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस कमरे में सभी सो रहे थे, उसी कमरे में रात में कोयले के चूल्हे पर खाना बनाया गया था। खाना खाने के बाद चूल्हे को पूरी तरह बुझाया नहीं गया और वह जलता रह गया। कमरे में पंखा भी चल रहा था। आशंका है कि बंद कमरे में कोयले से निकली जहरीली गैस भर गई, जिससे चारों लोग बेहोश हो गए। इसी कारण पिंकी और उनके बेटे की दम घुटने से मौत हो गई।

पिंकी रांची के मेन रोड स्थित एक कपड़े की दुकान में काम करती थीं। परिवार का पुश्तैनी घर बिहार के छपरा जिले के महमदा गांव में है। सास-ससुर मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। घटना की सूचना मिलने पर रातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इस हादसे के बाद पूरे चटकपुर गांव में शोक का माहौल है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Jharkhand Ranchi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।