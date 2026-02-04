Hindustan Hindi News
रांची के ओरमांझी चौक पर बनेगा फ्लाईओवर, शहर को जाम से मिलेगी बड़ी राहत

संक्षेप:

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची-रामगढ़ मार्ग के ओरमांझी चौक पर 47.62 करोड़ की लागत से बनने वाले 1 किमी लंबे फ्लाईओवर को मंजूरी दी है। 18 महीने में तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट से भारी जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

Feb 04, 2026 07:22 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, रांची
रांची-रामगढ़ मार्ग पर एनएच-20 के ओरमांझी चौक पर प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण को स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। प्रस्तावित फ्लाईओवर लगभग एक किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी अनुमानित लागत 47.62 करोड़ रुपये तय की गई है।

बताया गया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। प्रस्तावित फ्लाईओवर का निर्माण तीन वर्गीय स्पैन संरचना के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 1 गुणा 15, 1 गुणा 30 और 1 गुणा 15 के स्पैन शामिल होंगे। इसके अलावा फ्लाईओवर के दोनों ओर सर्विस रोड का भी निर्माण प्रस्तावित है, जिससे स्थानीय यातायात को सुविधा मिल सकेगी। यात्रियों का सफर भी आसान होगा।

निर्माण के लिए 18 महीने की अवधि निर्धारित

जानकारी के अनुसार, परियोजना में हाईवे लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। परियोजना के निर्माण के लिए 18 महीने की अवधि निर्धारित की गई है। निर्माण कार्य के लिए तिथि घोषित होने के बाद शुरू होगा, जिसकी घोषणा एक महीने के भीतर होने की संभावना है। निर्माण कार्य की तिथि भी जल्द घोषित की जाएगी।

जाम से मिलेगी राहत

  • प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा।
  • मुख्य सड़क की ट्रैफिक फ्लाईओवर से गुजरने के बाद यातायात दबाव काफी कम होगा बड़े वाहन ऊपर से ही गुजरेंगे
  • फ्लाईओवर के दोनों ओर सर्विस रोड का भी निर्माण प्रस्तावित है, जिससे विभिन्न इलाकों में जाने के लिए बाईलेन जाम मुक्त होगा

2025 जुलाई में केंद्रीय मंत्री को सौंपा था पत्र

झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने इस परियोजना को केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। आदित्य साहू ने बताया कि पिछले वर्ष जुलाई माह में उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश तथा प्रदेश महामंत्री एवं सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा के साथ संयुक्त रूप से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र सौंपकर एनएच-20 के ओरमांझी चौक पर फ्लाईओवर निर्माण की मांग की थी। मंत्री द्वारा इस मांग को गंभीरता से लेते हुए परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई और इसकी लिखित सूचना भी दी गई। फ्लाईओवर निर्माण के बाद ओरमांझी चौक पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्य सड़क की ट्रैफिक फ्लाईओवर से गुजरने के बाद यातायात दबाव कम होगा। इससे दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना जताई जा रही है।

