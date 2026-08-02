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रांची में राम जानकी मंदिर के पास गरजेगा बुलडोजर, खाली करवाई जाएगी नगर निगम की 1.34 एकड़ जमीन

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के हरमू रोड में शनि मंदिर के पीछे श्रीराम जानकी मंदिर के चारों ओर नगर निगम की करीब 1.34 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निगम ने शुरू की है।

रांची में मंदिर के पास गरजा बुलडोजर
रांची में मंदिर के पास गरजा बुलडोजर

रांची के हरमू रोड में शनि मंदिर के पीछे श्रीराम जानकी मंदिर के चारों ओर नगर निगम की करीब 1.34 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निगम ने शुरू की। शनिवार को अनाधिकृत रूप से व्यवसाय व आवास बनाकर रह रहे 15 भवनों व दुकान के लोगों को नोटिस दिया गया। इन्हें 3 दिनों में जमीन खाली करने को कहा गया।

निगम लेगा ऐक्शन

निगम की कर संग्रहण एजेंसी श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स ने संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। संबंधित व्यवसायियों को निर्देश दिया गया है कि नोटिस मिलने की तिथि से तीन दिनों के भीतर व्यवसाय संचालन बंद कर दें। निगम ने यह भी कहा है कि समय समाप्त होने के बाद निगम द्वारा नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाएगा। निगम ने बताया कि पूर्व में इस भूमि का आवंटन किया गया था। लेकिन आवंटन अवधि खत्म होने के बावजूद कुछ लोग अब भी अनाधिकृत कब्जा बनाए हुए हैं। निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तय अवधि के अंदर स्थल खाली कर प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग करें।

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5 एकड़ सरकारी जमीन की भी जांच हुई

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने शनिवार को पूरी टीम के साथ वार्ड 49 के मनीटोला, फिरदौस नगर, नीम चौक के पास करीब 5 एकड़ सरकारी जमीन की जांच की। उन्होंने निर्देश दिया कि अंचल प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से भूमि की मापी कराई जाए। इसी आधार पर सरकारी भूमि के अतिक्रमण की पहचान कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने नीम चौक स्थित बड़े नाले व उस पर बने पुल की भी जांच की। नाले पर व किनारे कई अतिक्रमित संरचनाएं दिखीं। इस पर उन्होंने जांच कर अवैध निर्माण की सूची बनाने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही अभियंत्रण शाखा को पुल की वर्तमान स्थिति का तकनीकी आकलन कर उसके नवीकरण, सड़क व नाली व्यवस्था के सुधार और क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत संरचना विकास कार्यों का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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कल मंत्री से मुलाकात करेगा किरायेदार संघ

बैठक में किरायेदार संघ का गठन कर मुकेश अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया। निर्णय हुआ कि 3 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल सरकार के नगर विकास विभाग के मंत्री से मुलाकात कर व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराएगा। संघ ने निर्णय लिया कि सभी व्यापारी एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे की रणनीति तैयार करेंगे।

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कार्रवाई को लेकर रोष

● रांची नगर निगम किरायेदार संघ ने बैठक कर प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई

● व्यापारियों ने कार्रवाई के बाद व्यापार और आजीविका पर संकट खड़ा होने की चिंता जताई

● व्यापारी बोले- निगम ने सिर्फ जमीन दी थी, दुकानों का निर्माण उन्होंने खुद से किया है

● बकरी बाजार में प्रस्तावित पार्किंग के मुद्दे को भी उठाया गया

● कहा, 15 वर्ष से निगम कोई ठोस पहल नहीं कर रहा

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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