ranchi purnia weekly special train will run on Diwali and Chhath festival know timing and route all details त्योहार में रांची से पूर्णिया जाने वाले ध्यान दें! रेलवे ने कर दिया स्पेशल ट्रेन का इंतजाम, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi purnia weekly special train will run on Diwali and Chhath festival know timing and route all details

त्योहार में रांची से पूर्णिया जाने वाले ध्यान दें! रेलवे ने कर दिया स्पेशल ट्रेन का इंतजाम

बताया गया कि यह ट्रेन मुरी-बोकारो-धनबाद-आसनसोल-अंडाल, रामपुर हाट, मालदा टाउन, कटिहार, पूर्णिया होते हुए सुबह 11 बजे पूर्णिया कोर्ट पहुंचेगी। पूर्णिया कोर्ट-रांची साप्ताहिक ट्रेन 18 अक्तूबर से एक नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांचीTue, 16 Sep 2025 09:10 AM
share Share
Follow Us on
त्योहार में रांची से पूर्णिया जाने वाले ध्यान दें! रेलवे ने कर दिया स्पेशल ट्रेन का इंतजाम

दीपावली-छठ त्योहार के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए रांची-पूर्णिया कोर्ट-रांची साप्ताहिक दीपावली व छठ स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। इसके तहत रांची-पूर्णिया कोर्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 10 से 31 अक्तूबर तक प्रत्येक शुक्रवार को शाम छह बजे रांची से प्रस्थान करेगी। बताया गया कि यह ट्रेन मुरी-बोकारो-धनबाद-आसनसोल-अंडाल, रामपुर हाट, मालदा टाउन, कटिहार, पूर्णिया होते हुए सुबह 11 बजे पूर्णिया कोर्ट पहुंचेगी। पूर्णिया कोर्ट-रांची साप्ताहिक ट्रेन 18 अक्तूबर से एक नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। यह ट्रेन पूर्णियाकोर्ट से दोपहर 12.10 बजे रवाना होगी और रांची सुबह 5.45 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे।

जयनगर के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन

यात्रियों की सुविधा के लिए दीपावली और छठ के लिए रांची-जयनगर-रांची साप्ताहिक दीपावली व छठ पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। रांची-जयनगर स्पेशल ट्रेन 18 अक्तूबर से एक नवंबर तक प्रत्येक शनिवार की रात 10.25 बजे रवाना होगी, जो मुरी-बोकारो-धनबाद-चितरंजन-जसीडीह-बरौनी-समस्तीपुर-दरभंगा-मधुबनी होते हुए दूसरे दिन दोपहर 3.15 बजे जयनगर पहुंचेगी। जयनगर-रांची स्पेशल ट्रेन 19 अक्तूबर से दो नवंबर तक चलेगी। जयनगर से यह ट्रेन शाम 4.45 बजे रवाना होगी और दूसरे दिन सुबह 9.15 बजे रांची पहुंचेगी। इस ट्रेन में 18 कोच होंगे।

गिधनी स्टेशन पर अस्थाई ठहराव की अनुमति

श्री ठाकुर अनुकूल चंद स्मरणोत्सव के अवसर पर गिधनी स्टेशन पर दो मिनट का अस्थाई ठहराव की अनुमति दी गई है। हावड़ा-रांची इंटरसिटी एक से सात अक्तूबर और रांची-हावड़ा इंटरसिटी एक से सात अक्तूबर तक यहां रुकेगी।

रोलिंग ब्लॉक के कारण तीन ट्रेनें प्रभावित रहेंगी

दक्षिण-पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में विकास कार्य के लिए रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इससे वर्द्धमान-हटिया मेमू 16, 18, 19 और 21 सितंबर को गोमो स्टेशन में जाकर आंशिक समापन होगी। यह ट्रेन गोमो-हटिया-गोमो के बीच रद्द रहेगी।