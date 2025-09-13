ranchi purnea flight will start from 17 september रांची से बिहार के इस शहर के लिए शुरू होगी फ्लाइट, हफ्ते में 3 दिन होगी उड़ान, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi purnea flight will start from 17 september

रांची से बिहार के इस शहर के लिए शुरू होगी फ्लाइट, हफ्ते में 3 दिन होगी उड़ान

रांची और पूर्णिया के लोगों के साथ इनके आसपास के जिलों के लिए खुशखबरी है। इंडिगो एयरलाइंस 17 सितंबर रांची से पूर्णिया वाया कोलकाता के लिए नई फ्लाइट सेवा शुरू करेगा।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSat, 13 Sep 2025 06:29 AM
रांची और पूर्णिया के लोगों के साथ इनके आसपास के जिलों के लिए खुशखबरी है। इंडिगो एयरलाइंस 17 सितंबर रांची से पूर्णिया वाया कोलकाता के लिए नई विमान सेवा शुरू करेगा। यह फ्लाइट प्रायोगिक तौर पर सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ान भरेगी।

इंडिगो के मुताबिक इस सेवा के शुरू होने से बिहार-झारखंड के लोगों को सहूलियत होगी। यह विमान रांची से सुबह 7.40 बजे कोलकाता के लिए रवाना होगा। कोलकाता से यात्रियों को लेकर दोपहर 1.40 बजे पूर्णिया पहुंचेगा। इसी दिन यह विमान फिर रांची वाया कोलकाता के लिए प्रस्थान करेगा। इसके बाद पूर्णिया से यह विमान दोपहर 2.30 बजे रवाना होकर कोलकाता जाएगा। कोलकाता से प्रस्थान कर यह विमान रात 8.45 बजे रांची पहुंचेगा। इस विमान के शुरू होने से रांची से पूर्णिया जानेवाले यात्रियों को सहूलियत होगी।

बता दें कि रांची से पूर्णिया के लिए मौजूदा समय में एक ही रांची-पूर्णिया कोर्ट ट्रेन उपलब्ध है। जबकि बस सेवा का रूट लंबा होने के कारण बेहद थकाऊ है। ऐसे में इस नई सेवा के शुरू होने से रांची से पूर्णिया तक सफर करनेवाले यात्रियों को राहत मिलेगी।