रांची के कोकर में बिजली गुल, तीन घंटे तक 1 लाख आबादी अंधेरे में रही

रांची के कोकर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में ब्रेकर सीटी के फटने से रिवर्स करंट की समस्या पैदा हो गई, जिससे लगभग तीन घंटे तक एक लाख लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांचीTue, 26 Aug 2025 07:50 AM
रांची के कोकर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल से संबद्ध 11 केवी इंडस्ट्रियल एरिया फीडर में लगा ब्रेकर सीटी सोमवार की शाम में ब्लास्ट कर गया, जिससे रिवर्स करंट से कंट्रोल रूम में खराबी आ गई। इससे तीन घंटे तक एक लाख की आबादी की बिजली गुल रही। हालांकि, मरम्मत का काम तुरंत शुरू कर दिया गया। इसके बाद धीरे-धीरे सभी इलाकों की बिजली शुरू की गई।

जानकारी के अनुसार, सबसे ज्यादा प्रभावित कोकर इंडस्ट्रियल इलाका रहा। फीडर के बंद होने की वजह से इंडस्ट्रियल एरिया फीडर से जुड़े इलाके समेत आसपास की घनी आबादी वाले क्षेत्र में 11 बजे रात में बिजली आपूर्ति शुरू की गई। इस कारण बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी हुई। बताया गया कि पावर सब स्टेशन से एहतियात तौर पर 33 केवी कोकर शहरी लाइन से संबद्ध कोकर चौक-दीपाटोली मार्ग के भी कई इलाके, अयोध्यापुरी, तिरिल, हैदर अली रोड, न्यू कॉलोनी में बिजली की आपूर्ति बंद रखी गई। वहीं, कोकर डिस्टिलरी पुल, चेशायर होम रोड, बांधगाड़ी आदि इलाके में रात 11:30 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। इन इलाकों में काफी देर से बिजली आपूर्ति शुरू की गई, जिससे लोग परेशान रहे। कई लोगों ने फोन कर बताया कि रात 12 बजे तक बिजली आती-जाती रही। मामले की जानकारी होने के बाद विद्युतकर्मियों ने खराबी का पता लगाया। इसके बाद ब्रेकर सीटी को बदलने का काम शुरू हुआ। कोकर सब स्टेशन के कर्मियों ने बताया कि करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद रात साढ़े दस बजे के बाद क्षतिग्रस्त ब्रेकर सीटी को बदला गया। इसके बाद प्रभावित इलाके में बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी गई। लेकिन, विभिन्न इलाकों के लोगों ने बताया कि बिजली देर रात बहाल की गई।

इंडस्ट्रियल एरिया के बिजनेस मैन परेशान

11 केवी कोकर इंडस्ट्रियल फीडर में लगा ब्रेकर सीटी तेज आवाज के साथ शाम साढ़े सात बजे फट गया था। इसके बाद संबंधित फीडर से बड़े इलाके में बत्ती गुल हो गई। इसका असर पावर सब स्टेशन पर भी हुआ। इस कारण सुरक्षा कारणों से सब स्टेशन से संबद्ध 11 केवी के कई फीडरों को बंद रखा गया। ऐसे बंद किए गए सभी फीडरों को रात सवा दस बजे के बाद क्रमवार चालू कर दिया गया। लेकिन, कई फीडरों से बिजली आपूर्ति देर रात तक बाधित रही। जबकि, इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात तक बिजली आपूर्ति ठप रही।