सुबह-सुबह ED ऑफिस पहुंची रांची पुलिस, खंगाल रही CCTV फुटेज; क्या है वजह

रांची पुलिस की टीम गुरुवार को मारपीट के मामले की जांच करने के लिए ईडी कार्यालय पहुंची। डीसीपी संजीव मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ईडी कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे से घटना का फुटेज खंगाल रही है।

Jan 15, 2026 12:18 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
रांची पुलिस की टीम गुरुवार को मारपीट के मामले की जांच करने के लिए ईडी कार्यालय पहुंची। डीसीपी संजीव मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ईडी कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा से घटना का फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि इस क्रम में पुलिस की टीम ईडी के सहायक निदेशक और सहायक से भी पूछताछ करेगी।

बता दें कि पेयजल विभाग के पूर्व अनुबंधकर्मी संतोष कुमार ने ईडी के सहायक निदेशक प्रतीक और सहायक शुभम के विरूद्ध एयरपोर्ट थाना में प्राथमिक की दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि पूछताछ के दौरान दोनों ने उनके साथ मारपीट की। जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बता दें कि संतोष पर 23 करोड़ के गबन का आरोप है। इस मामले में ईडी ने उसे जेल भी भेजा था।

