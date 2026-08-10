रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले, पुलिस ने बताई बवाल के पीछे की कहानी
रांची में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस बल ने प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने और तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। फिर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस अधिकारी ने इस ऐक्शन की वजह बताई है।
झारखंड की विभिन्न परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए सोमवार को छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। विधानसभा घेराव के दौरान हजारों की संख्या में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। छात्र बैरिकेड्स तोड़ते हुए बड़ी संख्या में आगे बढ़ रहे थे। छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। इसमें कई छात्र घायल हुए हैं। कई हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने अब इस बवाल के पीछे की वजह बताई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने बहुत संयम रखा…क्योंकि सामने छात्र थे।
दरअसल, सोमवार सुबह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की ओर बढ़े। पुलिस बल पहले से मुस्तैद था और सात स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाई थी। 6 बैरिकेड तोड़कर जब छात्र सातवें बैरिकेडिंग के पास पहुंचे तो पुलिस बल ने उन्हें रोकने के लिए पहले वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की बौछारों का असर नहीं पड़ने पर पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े।
छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू के गोले दागे
पुलिस के ऐक्शन से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर पुलिस का बयान आया है। रांची सिटी एसपी पारस राणा ने एएनआई से बातचीत में कहा, “90 फीसदी छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 10 फीसदी छात्र किसी की बात नहीं मान रहे थे। अगर भीड़ में 700-1000 छात्र किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, यहां तक कि अपने प्रतिनिधियों की भी नहीं, और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें बल प्रयोग करना पड़ा।"
पुलिसकर्मियों पर पथराव किया
उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शनकारियों ने हमारे तीन पुलिसकर्मियों को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इस घटना में वे घायल हुए हैं। तब भी हमने संयम बनाए रखा। उन्होंने पुलिस बल पर पथराव भी किया। इसके बावजूद हमने बहुत कम समय के लिए न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया, क्योंकि वे सभी छात्र हैं।
छात्रों से अपील
पारस राणा ने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि शांतिपूर्ण रहें और हिंसा न करें। आपकी मांगें सरकार तक पहुंच रही हैं, इसलिए आक्रामक रवैया न अपनाएं। हम छात्रों से अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें और पुलिस पर पथराव न करें।
जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष ख्यांग्ते अरेस्ट
इस बीच झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वो पिछले साल फरवरी में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने 22 जुलाई को अपना इस्तीफा सौंप दिया था।
अपर महानिदेशक (सीआईडी) मनोज कौशिक ने बताया, ''हमने भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के सिलसिले में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांग्ते को गिरफ्तार किया है।'' ख्यांग्ते से 28 जुलाई के बाद से अबतक चार बार पूछताछ की गई है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन