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रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले, पुलिस ने बताई बवाल के पीछे की कहानी

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस बल ने प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने और तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। फिर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस अधिकारी ने इस ऐक्शन की वजह बताई है।

झारखंड की विभिन्न परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए सोमवार को छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। विधानसभा घेराव के दौरान हजारों की संख्या में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। छात्र बैरिकेड्स तोड़ते हुए बड़ी संख्या में आगे बढ़ रहे थे। छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। इसमें कई छात्र घायल हुए हैं। कई हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने अब इस बवाल के पीछे की वजह बताई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने बहुत संयम रखा…क्योंकि सामने छात्र थे।

दरअसल, सोमवार सुबह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की ओर बढ़े। पुलिस बल पहले से मुस्तैद था और सात स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाई थी। 6 बैरिकेड तोड़कर जब छात्र सातवें बैरिकेडिंग के पास पहुंचे तो पुलिस बल ने उन्हें रोकने के लिए पहले वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की बौछारों का असर नहीं पड़ने पर पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े।

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छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू के गोले दागे

पुलिस के ऐक्शन से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर पुलिस का बयान आया है। रांची सिटी एसपी पारस राणा ने एएनआई से बातचीत में कहा, “90 फीसदी छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 10 फीसदी छात्र किसी की बात नहीं मान रहे थे। अगर भीड़ में 700-1000 छात्र किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, यहां तक कि अपने प्रतिनिधियों की भी नहीं, और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें बल प्रयोग करना पड़ा।"

पुलिसकर्मियों पर पथराव किया

उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शनकारियों ने हमारे तीन पुलिसकर्मियों को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इस घटना में वे घायल हुए हैं। तब भी हमने संयम बनाए रखा। उन्होंने पुलिस बल पर पथराव भी किया। इसके बावजूद हमने बहुत कम समय के लिए न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया, क्योंकि वे सभी छात्र हैं।

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छात्रों से अपील

पारस राणा ने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि शांतिपूर्ण रहें और हिंसा न करें। आपकी मांगें सरकार तक पहुंच रही हैं, इसलिए आक्रामक रवैया न अपनाएं। हम छात्रों से अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें और पुलिस पर पथराव न करें।

जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष ख्यांग्ते अरेस्ट

इस बीच झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वो पिछले साल फरवरी में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने 22 जुलाई को अपना इस्तीफा सौंप दिया था।

अपर महानिदेशक (सीआईडी) मनोज कौशिक ने बताया, ''हमने भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के सिलसिले में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांग्ते को गिरफ्तार किया है।'' ख्यांग्ते से 28 जुलाई के बाद से अबतक चार बार पूछताछ की गई है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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