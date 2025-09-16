ranchi police headquarter data center fire incident रांची स्थित झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर में लगी आग, डेटा सेंटर में मची अफरा-तफरी, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi police headquarter data center fire incident

रांची स्थित झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर में लगी आग, डेटा सेंटर में मची अफरा-तफरी

रांची स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय के डेटा सेंटर में सुबह अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दो दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, हालांकि आग से हुए नुकसान का अभी आकलन किया जा रहा है और आग लगने के कारणों की जांच जारी है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांचीTue, 16 Sep 2025 12:08 PM
share Share
Follow Us on
रांची स्थित झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर में लगी आग, डेटा सेंटर में मची अफरा-तफरी

रांची में स्थित झारखंड पुलिस के मुख्यालय में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब डेटा सेंटर में अचानक आग की लपटें उठने लगीं। सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई इस आग ने पूरे मुख्यालय में खलबली मचा दी।

आग ने कैसे मचाया हंगामा?

सुबह के शांत माहौल में जब लोग अभी नींद से जाग रहे थे, झारखंड पुलिस मुख्यालय का डेटा सेंटर आग की चपेट में आ गया। सूत्रों के मुताबिक, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि तुरंत ही पूरे इलाके में धुआं फैल गया। पुलिसकर्मियों ने तुरंत एक्शन लिया और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दो दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक डेटा सेंटर में काफी कुछ जल चुका था।

क्या हुआ नुकसान? जांच जारी

आग बुझने के बाद अब पुलिस मुख्यालय में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। डेटा सेंटर में रखे गए महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कितना नुकसान हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं। डेटा सेंटर पुलिस की रीढ़ है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि नुकसान का सटीक आकलन हो।'

कैसे लगी आग?

अब सवाल यह उठता है कि आखिर आग लगी कैसे? क्या यह शॉर्ट सर्किट था, या कोई और वजह? पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। कुछ लोग इसे तकनीकी खराबी मान रहे हैं, तो कुछ इसे संदिग्ध गतिविधि से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल, जांच पूरी होने तक सस्पेंस बरकरार है।