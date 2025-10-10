रांची में एनकाउंटर, पुलिस ने 2 को मारी गोली; मिला हथियारों का जखीरा

झारखंड के रातू में बड़े एनकाउंटर हुआ है। यहां पुलिस ने एनकाउंटर में दो अपराधियों को गोली मारी है। यह एनकाउंटर रातू के ठाकुरगांव सड़क पर होचर के आगे हुआ है। दोनों के पास हथियारों का जखीरा मिला है।

झारखंड के रांची में एनकाउंटर हुआ है। यहां पुलिस ने एनकाउंटर में दो अपराधियों को गोली लगी है। यह एनकाउंटर रातू के ठाकुरगांव सड़क पर होचर के आगे हुआ है।

रांची के रातू इलाके में हुए इस एनकाउंटर में पुलिस ने हथियारों का बड़ा जखीरा भी जब्त किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बदमाशों के एनकाउंटर के बाद मौके से 10 पिस्टल बरामद की गई है।

इस मामले की जानकारी देते हुए रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि पुलिस को इनपुट मिला था कि राहुल दुबे गैंग के कुछ अपराधी रातू में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर अपराधियों के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। पुलिस की स्पेशल टीम जैसे ही रातू में उनके ठिकाने पर पहुंची, अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके तुरंत बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें दो बदमाशों को गोली लगी है।