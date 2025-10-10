ranchi police encounter 2 killed रांची में एनकाउंटर, पुलिस ने 2 को मारी गोली; मिला हथियारों का जखीरा, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi police encounter 2 killed

झारखंड के रातू में बड़े एनकाउंटर हुआ है। यहां पुलिस ने एनकाउंटर में दो  अपराधियों को गोली मारी है। यह एनकाउंटर रातू के ठाकुरगांव सड़क पर होचर के आगे हुआ है। दोनों के पास हथियारों का जखीरा मिला है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 08:24 AM
झारखंड के रांची में एनकाउंटर हुआ है। यहां पुलिस ने एनकाउंटर में दो अपराधियों को गोली लगी है। यह एनकाउंटर रातू के ठाकुरगांव सड़क पर होचर के आगे हुआ है।

रांची के रातू इलाके में हुए इस एनकाउंटर में पुलिस ने हथियारों का बड़ा जखीरा भी जब्त किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बदमाशों के एनकाउंटर के बाद मौके से 10 पिस्टल बरामद की गई है।

इस मामले की जानकारी देते हुए रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि पुलिस को इनपुट मिला था कि राहुल दुबे गैंग के कुछ अपराधी रातू में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर अपराधियों के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। पुलिस की स्पेशल टीम जैसे ही रातू में उनके ठिकाने पर पहुंची, अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके तुरंत बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें दो बदमाशों को गोली लगी है।

राहुल दुबे गैंग के दो को लगी गोली

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस एनकाउंटर में राहुल दुबे गैंग के दो बदमाशों को गोली लगी है। इस एनकाउंटर में गैंग के साजन अंसारी और अमित को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों के पास से 10 पिस्टल भी बरामद की है।