Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi police busted gun factory in ranchi found 19 rifle
रांची में पकड़ी गई हथियार बनाने की फैक्ट्री, मिला राइफलों का अंबार

संक्षेप:

रांची पुलिस ने अनगड़ा में चल रही हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की टीम ने अनगड़ा के सीताडीह गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार(देसी राइफल जैसा) के साथ उसे बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

Feb 08, 2026 06:44 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
रांची पुलिस ने अनगड़ा में चल रही हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। टीम ने अनगड़ा के सीताडीह गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार(देसी राइफल जैसा) के साथ उसे बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नारायण लोहरा सीताडीह का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस ने 19 देसी राइफल और हथियार बनाने वाले औजार बरामद किए हैं।

पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आरोपी हथियार बनाकर उसे बाजार में बेचता था। मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि एसएसपी को अवैध हथियार फैक्ट्री की सूचना मिली। इसके बाद अनगड़ा थाना के इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने शुक्रवार को छापेमारी कर आरोपी को पकड़ लिया। घर की तलाशी में हथियार जब्त किए गए। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है।

घर में ही खोल ली थी हथियार की दुकान

ग्रामीण एसपी के मुताबिक आरोपी पांच साल से घर में ही हथियार की दुकान खोले हुए था। खुलेआम हथियार तैयार भी करता था। पेशे से नारायण लोहार का काम करता था। इसी बीच हथियार बनाना सीखा। छानबीन में पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी ने अब तक दर्जनों लोगों को हथियार बनाकर बेच चुका है। उसके द्वारा बनाए गए हथियार में बारूद लगाकर चलाया जाता था, जिससे जान माल का भी नुकसान होता था। अब पुलिस हथियारों के खरीदारों की तलाश में जुट गई है।

15 से 20 हजार में बेचता था हथियार

पुलिस के मुताबिक आरोपी नारायण लोहरा ने जब एक हथियार बनाकर उसे बाजार में बेचा तो उसे अच्छी कीमत मिली। जिसके बाद उसने लोहार का काम छोड़ कर हथियार बनाना शुरू कर दिया। वह एक हथियार को 15 से 20 हजार रुपए में बेचता था। रांची और उसके आसपास इलाकों के अलावा आरोपी कई जिलों में भी हथियार सप्लाई कर चुका है। वहीं पुलिस आरोपी के संपर्क वाले लोगों की जानकारी इक्ट्ठा कर रही है।

Jharkhand News
