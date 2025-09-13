ranchi police arrest 4 accused of smuggling bovine meat रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी, पकड़ा गया सैकड़ों किलो गौमांस; 4 गिरफ्तार, Jharkhand Hindi News - Hindustan
ranchi police arrest 4 accused of smuggling bovine meat

रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी, पकड़ा गया सैकड़ों किलो गौमांस; 4 गिरफ्तार

रांची पुलिस ने बड़ी मात्रा में गौमांस बरामद किया है। पुलिस ने चार तस्करों को गिरफ्तार किया है और पिकअप भी जब्त कर लिया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSat, 13 Sep 2025 11:03 AM
रांची में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने रांची के बाहरी इलाके से बड़ी मात्रा में गाय का मांस जब्त किया है। पुलिस ने गाय के मांस के साथ ही दो पिकअप जब्त की है और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जांच और पूछताछ शुरू की तो पता चला कि पिकअप पश्चिम बंगाल का है और चारों आरोपी भी पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

मामला रांची का डलाडली इलाके का है। यहां के खरसीदाग से होते हुए गाय का मांस कोलकाता की ओर ले जाया जा रहा था। इस मामले की गुप्त सूचना जब पुलिस को कई हुई तो पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए पिकअप को रोककर जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि मांस गाय का है। पुलिस ने चारों आरोपियों के साथ ही पिकअप और मांस को जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नामकुम थाना क्षेत्र के खरसीदाग आउट पोस्ट पर आरोपियों को भारी मात्रा में गौमांस के साथ पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस मामले में झारखंड गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2005 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है।