रांची में पुलिस का बड़ा ऐक्शन, एक रात में 183 लोग गिरफ्तार

झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार देर रात अपराध नियंत्रण और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सीनियर एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस ने अड्डेबाजी और सड़क पर शराब पीने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत जिले के लगभग सभी थाना क्षेत्रों में देर रात तक व्यापक छापेमारी की गई। पुलिस ने अरगोड़ा, बरियातू, नामकुम, कांके, बिरला मैदान, विद्यानगर, नरकोपी, लालपुर, हरमू समेत 70 से अधिक स्थानों पर एक साथ रेड की।

पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान 75 से अधिक स्थानों पर छापेमारी करते हुए सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर बेवजह जमावड़ा बनाकर अड्डेबाजी, हुड़दंग या शराब पीते 183 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पकड़े गए अधिकतर लोग सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर बैठकर नशा कर रहे थे या बेवजह अड्डेबाजी में शामिल थे। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें कड़ी हिदायत देकर छोड़ दिया। वहीं, अधिक शराब पीने वाले युवकों की मेडिकल जांच कराई गई और उनसे बांड भरवाया गया।