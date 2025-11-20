Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi police arrest 183 people in one night
रांची में पुलिस का बड़ा ऐक्शन, एक रात में 183 लोग गिरफ्तार

रांची में पुलिस का बड़ा ऐक्शन, एक रात में 183 लोग गिरफ्तार

संक्षेप: झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार देर रात अपराध नियंत्रण और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सीनियर एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस ने अड्डेबाजी और सड़क पर शराब पीने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 183 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

Thu, 20 Nov 2025 01:02 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार देर रात अपराध नियंत्रण और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सीनियर एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस ने अड्डेबाजी और सड़क पर शराब पीने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत जिले के लगभग सभी थाना क्षेत्रों में देर रात तक व्यापक छापेमारी की गई। पुलिस ने अरगोड़ा, बरियातू, नामकुम, कांके, बिरला मैदान, विद्यानगर, नरकोपी, लालपुर, हरमू समेत 70 से अधिक स्थानों पर एक साथ रेड की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान 75 से अधिक स्थानों पर छापेमारी करते हुए सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर बेवजह जमावड़ा बनाकर अड्डेबाजी, हुड़दंग या शराब पीते 183 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पकड़े गए अधिकतर लोग सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर बैठकर नशा कर रहे थे या बेवजह अड्डेबाजी में शामिल थे। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें कड़ी हिदायत देकर छोड़ दिया। वहीं, अधिक शराब पीने वाले युवकों की मेडिकल जांच कराई गई और उनसे बांड भरवाया गया।

एसएसपी राकेश रंजन ने अभियान के बाद स्पष्ट किया कि आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे और अगली बार अड्डेबाजी या सड़क पर शराब पीते पाये गए तो सीधे जेल भेजा जाएगा। आमजनों से अपील की गई है कि वे अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों, खासकर अड्डेबाजी या अवैध शराब सेवन की सूचना पुलिस को तुरंत दें। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अक्सर अड्डेबाजी के ठिकानों पर नशे की लत, अवैध गतिविधियां और आपराधिक घटनाओं की साजिशें जन्म लेती हैं। ऐसे में अपराध नियंत्रण के लिए ऐसी मुहिम समय-समय पर जरूरी है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Ranchi News Up Police News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।