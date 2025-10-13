Hindustan Hindi News
रांची के पायलट की दक्षिण अफ्रीका में मौत, ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया प्लेन

दक्षिण अफ्रीका में पायलट की ट्रेनिंग ले रहे रांची के एक युवक की प्लेन क्रैश होने से मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही रांची स्थित उसके आवास पर शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। भारतीय दूतावास की मदद से उनके पार्थिव शरीर को रांची लाने की प्रक्रिया जारी है।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, रांचीMon, 13 Oct 2025 02:51 PM
दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में पायलट ट्रेनिंग के दौरान विमान क्रैश होने से रांची निवासी 20 साल के पीयूष पुष्प की दर्दनाक मौत हो गई। पीयूष अरगोड़ा कटहल मोड़, लाजपत नगर के निवासी थे। वह जवाहर विद्या मंदिर, श्यामली के पूर्व शिक्षक टीएन साहू के पुत्र थे। पीयूष अपने दो भाइयों में बड़े थे।

वालकैन एविएशन इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के दौरान विमान में आई तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। घायल पीयूष को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भारतीय दूतावास की मदद से उनके पार्थिव शरीर को 16 अक्टूबर तक रांची लाने की प्रक्रिया जारी है। घटना की खबर मिलने के बाद से परिवार में शोक का माहौल है।

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
