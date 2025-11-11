मोबाइल हैक किया और दो खातों से उड़ा दिए 25 लाख, रांची में साइबर फ्रॉड

संक्षेप: मोरहाबादी के रहने वाले प्रताप परुई ने बताया कि 24 अक्तूबर को उन्हें व्हाट्सऐप कॉल से एक व्यक्ति ने संपर्क किया, जिसने खुद को एक्सिस बैंक अधिकारी बताया। वीडियो कॉल के दौरान वह व्यक्ति बैंक शाखा जैसे दिखने वाले कार्यालय में मौजूद दिखाई दिया, जिससे पीड़ित को उस पर भरोसा हो गया।

राजधानी रांची में एक चौंकाने वाला साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति के दो बैंक खातों से कुल 25 लाख की अवैध निकासी कर ली गई। पीड़ित ने इस संबंध में साइबर क्राइम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मोरहाबादी के रहने वाले प्रताप परुई ने बताया कि 24 अक्तूबर को उन्हें व्हाट्सऐप कॉल से एक व्यक्ति ने संपर्क किया, जिसने खुद को एक्सिस बैंक अधिकारी बताया। वीडियो कॉल के दौरान वह व्यक्ति बैंक शाखा जैसे दिखने वाले कार्यालय में मौजूद दिखाई दिया, जिससे पीड़ित को उस पर भरोसा हो गया। पीड़ित के अनुसार, कॉल के कुछ समय बाद उनका मोबाइल फोन हैक कर लिया गया और धोखेबाज ने उनके नाम से एक्सिस बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया।

1. 24 अक्तूबर को पीड़ित प्रताप परुई को व्हाट्सऐप कॉल से एक व्यक्ति ने संपर्क किया

2. वीडियो कॉल में साइबर अपराधी बैंक शाखा जैसे दिखने वाले कार्यालय में था

3. कॉल के कुछ समय बाद ही प्रताप परुई का मोबाइल फोन साइबर अपराधी ने हैक कर लिया

4. प्रताप परुई के नाम से एक्सिस बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन इंस्टॉल कर पैसे निकाले