मोबाइल हैक किया और दो खातों से उड़ा दिए 25 लाख, रांची में साइबर फ्रॉड

संक्षेप: मोरहाबादी के रहने वाले प्रताप परुई ने बताया कि 24 अक्तूबर को उन्हें व्हाट्सऐप कॉल से एक व्यक्ति ने संपर्क किया, जिसने खुद को एक्सिस बैंक अधिकारी बताया। वीडियो कॉल के दौरान वह व्यक्ति बैंक शाखा जैसे दिखने वाले कार्यालय में मौजूद दिखाई दिया, जिससे पीड़ित को उस पर भरोसा हो गया।

Tue, 11 Nov 2025 09:44 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
राजधानी रांची में एक चौंकाने वाला साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति के दो बैंक खातों से कुल 25 लाख की अवैध निकासी कर ली गई। पीड़ित ने इस संबंध में साइबर क्राइम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

मोरहाबादी के रहने वाले प्रताप परुई ने बताया कि 24 अक्तूबर को उन्हें व्हाट्सऐप कॉल से एक व्यक्ति ने संपर्क किया, जिसने खुद को एक्सिस बैंक अधिकारी बताया। वीडियो कॉल के दौरान वह व्यक्ति बैंक शाखा जैसे दिखने वाले कार्यालय में मौजूद दिखाई दिया, जिससे पीड़ित को उस पर भरोसा हो गया। पीड़ित के अनुसार, कॉल के कुछ समय बाद उनका मोबाइल फोन हैक कर लिया गया और धोखेबाज ने उनके नाम से एक्सिस बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया।

इसके बाद 25 और 26 अक्तूबर को रांची की अशोक नगर शाखा और दिल्ली के जमरूदपुर शाखा स्थित उनके दो खातों से कुल 25 लाख से अधिक की राशि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और खरीदारी के माध्यम से निकाल ली गई। प्रताप परुई ने बताया कि उनके दोनों खातों में मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा सक्रिय नहीं थी, इसके बावजूद लेन-देन कैसे संभव हुआ। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक्सिस बैंक की लापरवाही या आंतरिक मिलीभगत के बिना ऐसी धोखाधड़ी संभव नहीं है। उन्होंने बैंक से तत्काल कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन प्रतिक्रिया धीमी रही।

