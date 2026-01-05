रांची पहाड़ी मंदिर में कहां चलेगा बुलडोजर? गोदाम-अवैध दुकानों की भी जांच

संक्षेप: निगम की ओर से मापी के बाद मंदिर परिसर की जमीन पर अगर अवैध कब्जा पाया जाता है तो वहां से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इसके लिए निगम की ओर से बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। पहाड़ी मंदिर में पूजा के लिए दो और चार पहिया लेकर आए श्रद्धालुओं व आमजन की सहूलियत के लिए दो अलग पड़ाव स्थल तैयार होंगे।

पहाड़ी मंदिर क्षेत्र की नए सिरे से मापी करायी जाएगी। मंदिर की जमीन की मापी के लिए डिजीटल माध्यम में ड्रोन सर्वे एवं एमएस मैप का भी सहारा लिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने कवायद तेज कर दी है। निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने रविवार को मंदिर परिसर एवं आसपास के इलाके का निरीक्षण किया।

निगम की ओर से मापी के बाद मंदिर परिसर की जमीन पर अगर अवैध कब्जा पाया जाता है तो वहां से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इसके लिए निगम की ओर से बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। पालकोट राजा गंधर्वनाथ शाहदेव ने 1908 में जब पहाड़ी का दान पार्क बनाने के लिए म्यूनिस्पिलिटी को किया था, उस समय इसका रकबा 26 एकड़ 13 कड़ी था। यह अब घटकर करीब 22 एकड़ रह गया है।

मुख्य द्वार के पास गोदाम संचालकों पर जांच के बाद कार्रवाई:प्रशासक ने मंदिर के मुख्य द्वार के सामने एवं आसपास में संचालित कई गोदाम की जांच करने का निर्देश दिया। बताया गया कि गोदाम से मान लदान एवं उतारने को लेकर दिनभर छोटे-बड़े व भारी मालवाहक का वहां आना-जाना होता रहता है। जिस कारण सड़क संकरी बनी रहती है और रुक-रुक कर जाम लगता है। प्रशासक ने कहा कि आसपास चल रहे ट्रांसपोर्ट गोदाम एवं अवैध दुकानों की जांच होगी। इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं आसपास में खड़े ट्रक के संचालक पर जुर्माना करने का निर्देश उन्होंने दिया।

मंदिर आने वाले भक्तों को नहीं होने दी जाएगी परेशानी प्रशासक ने बताया कि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी से दूर रखने के लिए नगर निगम प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में पूरे परिसर को अतिक्रमण मुक्त कर साफ-सुथरा व व्यवस्थित बनाए रखने को योजनाबद्ध तरीके से ठोस पहल की जाएगी। इसमें शहरवासियों की भागीदारी सबसे अहम है। आमजन से मंदिर व आसपास के इलाके को कूड़ा मुक्त रखने में योगदान का आह्वान किया गया है। निरीक्षण के दौरान अपर प्रशासक संजय कुमार, उप प्रशासक, नगर प्रबंधक सहित रांची नगर निगम के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

जाम से राहत दिलाने के लिए 2 जगह बनेंगे पड़ाव पहाड़ी मंदिर में पूजा के लिए दो और चार पहिया लेकर आए श्रद्धालुओं व आमजन की सहूलियत के लिए दो अलग पड़ाव स्थल तैयार होंगे। इसके लिए निगम की संबंधित शाखा को स्थान निर्धारण कर वहीं वाहन खड़ा करने की व्यवस्था का निर्देश मिला है। बताया गया है कि एक स्थान पर गाड़ी खड़ा करने से मंदिर के मुख्य द्वार व आसपास में जाम की स्थिति नहीं बनेगी।

हरमू रोड से अतिक्रमण हटा बनाया जाएगा पैदल पथ हरमू रोड में गाड़ीखाना चौक एवं शनि मंदिर के आसपास दोनों छोर की जमीन की मापी की जाएगी। मापी के क्रम में वहां की जमीन की प्रकृति और स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सरकार के निर्देश पर हरमू रोड में दोनों छोर को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। सरकारी भूमि चिन्हित किए जाने तथा अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र बनाने के बाद राहगीरों के लिए पैदल पथ का निर्माण होगा।