Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Ranchi on high alert ahead of President Draupadi Murmu's visit to Jharkhand
राष्ट्रपति के झारखंड दौरे पर रांची में हाई अलर्ट, 14 IPS, 75 DSP तैनात...; जानिए सुरक्षा इंतजाम

राष्ट्रपति के झारखंड दौरे पर रांची में हाई अलर्ट, 14 IPS, 75 DSP तैनात...; जानिए सुरक्षा इंतजाम

संक्षेप:

राष्ट्रपति के मार्ग, कार्यक्रम स्थलों, सुरक्षा प्रोटोकॉल, आपातकालीन सेवाओं, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

Dec 28, 2025 06:11 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

राष्ट्रपति के तीन दिनी झारखंड दौरे को लेकर शनिवार को रांची जोनल आईजी मनोज कौशिक, रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री व एसएसपी राकेश रंजन ने पुलिस अफसरों, दंडाधिकारियों और जवानों को ब्रीफ किया। राष्ट्रपति के मार्ग, कार्यक्रम स्थलों, सुरक्षा प्रोटोकॉल, आपातकालीन सेवाओं, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ब्रीफिंग के दौरान पदाधिकारियों और जवानों को बताया गया कि शहर के चौक-चौराहों एवं संवेदनशील स्थानों पर जवानों को पूरी मुस्तैदी से तैनात रहना है। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जुड़े रूट पर जरूरी प्रतिबंध और नो-फ्लाई जोन की जानकारी देते हुए इस सुरक्षा व्यवस्था पर सख्त नजर रखने को कहा गया।

ये अफसर भी सुरक्षा में रहेंगे तैनात : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 14 अधिकारी और 75 डीएसपी स्तर के पदाधिकाारियों को तैनात किया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों और डीएसपी को अलग-अलग जिम्मेवारी सौंपी गई है।

इसके अलावा आने-जाने वाले संबंधित मार्ग क्षेत्र में पड़ने वाले थाना प्रभारियों के नेतृत्व में नियमित रूप से गश्त लगाने की भी सख्त हिदायत दी गई है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राकेश रंजन, पुलिस अधीक्षक (शहर) पारस राणा, यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के अलावा पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) प्रवीण पुष्कर भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखेंगे।

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से एचईसी गेट, डिबडीह रोड, अरगोड़ा चौक से न्यू मार्केट एवं कांके रोड में श्रीराम मंदिर चौक तक हर ओर जवानों को तैनात किया गया है। वहीं, सीसीटीवी के जरिये कंट्रोल रूम में हर किसी की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से भी शहर की निगरानी हो रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand Ranchi Ranchi News अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।