राष्ट्रपति के झारखंड दौरे पर रांची में हाई अलर्ट, 14 IPS, 75 DSP तैनात...; जानिए सुरक्षा इंतजाम

संक्षेप: राष्ट्रपति के मार्ग, कार्यक्रम स्थलों, सुरक्षा प्रोटोकॉल, आपातकालीन सेवाओं, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

राष्ट्रपति के तीन दिनी झारखंड दौरे को लेकर शनिवार को रांची जोनल आईजी मनोज कौशिक, रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री व एसएसपी राकेश रंजन ने पुलिस अफसरों, दंडाधिकारियों और जवानों को ब्रीफ किया। राष्ट्रपति के मार्ग, कार्यक्रम स्थलों, सुरक्षा प्रोटोकॉल, आपातकालीन सेवाओं, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ब्रीफिंग के दौरान पदाधिकारियों और जवानों को बताया गया कि शहर के चौक-चौराहों एवं संवेदनशील स्थानों पर जवानों को पूरी मुस्तैदी से तैनात रहना है। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जुड़े रूट पर जरूरी प्रतिबंध और नो-फ्लाई जोन की जानकारी देते हुए इस सुरक्षा व्यवस्था पर सख्त नजर रखने को कहा गया।

ये अफसर भी सुरक्षा में रहेंगे तैनात : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 14 अधिकारी और 75 डीएसपी स्तर के पदाधिकाारियों को तैनात किया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों और डीएसपी को अलग-अलग जिम्मेवारी सौंपी गई है।

इसके अलावा आने-जाने वाले संबंधित मार्ग क्षेत्र में पड़ने वाले थाना प्रभारियों के नेतृत्व में नियमित रूप से गश्त लगाने की भी सख्त हिदायत दी गई है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राकेश रंजन, पुलिस अधीक्षक (शहर) पारस राणा, यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के अलावा पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) प्रवीण पुष्कर भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखेंगे।