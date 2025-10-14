ओला,उबर और रैपिडो के ड्राइवर हड़ताल पर क्यों? झारखंड में टैक्सी वालों का प्रदर्शन

झारखंड प्रदेश टैक्सी एंड ऐप बेस्ड वर्कर्स यूनियन ने सोमवार से ओला, उबर और रैपिडो कंपनी के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। हड़ताल के पहले ही दिन राजधानी रांची में इसका व्यापक असर देखने को मिला। शहर में ऐप के जरिए टैक्सी बुक करना मुश्किल हो गया। वहीं, कुछ जगहों पर किराया सामान्य दर से तीन गुना तक अधिक दिखाई दिया। यात्रियों को मजबूर होकर ऑटो, ई-रिक्शा और रेंटल टैक्सी का सहारा लेना पड़ा। शहर के प्रमुख इलाकों- मेन रोड, कांटाटोली, लालपुर, हरमू, रातू रोड, कोकर में ऐप कैब लगभग नदारद रहीं।