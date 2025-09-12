ranchi news school bus crushes scuty rider girl student and driver flees public protests रांची में स्कूली बस ने स्कूटी सवार छात्रा को कुचला, मौके पर मौत; लोगों ने जाम की सड़क, Jharkhand Hindi News - Hindustan
रांची में स्कूली बस ने स्कूटी सवार छात्रा को कुचला, मौके पर मौत; लोगों ने जाम की सड़क

रांची के खेलगांव में शुक्रवार की सुबह करीब पौने सात बजे स्कूटी सवार छात्रा अपने छोटे भाई को बैठाकर मंदिर पूजा करने जा रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार स्कूल बस स्कूटी को रौंदते हुए निकल गई। इसमें छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रांचीFri, 12 Sep 2025 05:34 PM
रांची के खेलगांव में शुक्रवार सुबह को हुए एक सड़क हादसे को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों के अनुसार, शुक्रवार की सुबह करीब पौने सात बजे स्कूटी सवार छात्रा अपने छोटे भाई को बैठाकर मंदिर पूजा करने जा रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार स्कूल बस स्कूटी को रौंदते हुए निकल गई। इसमें छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका छोटा भाई बाल बाल बच गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आदर्श विद्या मंदिर की 10वीं कक्षा की छात्रा ऋषिका परीक्षा से पहले स्कूटी से पूजा करने मंदिर जा रही थी। उसके साथ स्कूटी पर छोटा भाई भी साथ था। ऋषिका जब स्कूटी से खेलगांव स्टेडियम चौक के पास पहुंची तभी एक तेज स्पीड बस उसे टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्रा स्कूटी समेत सड़क पर गिर गई। टक्कर मारने के बाद बस चालक ने वाहन नहीं रोका। बस छात्रा के सिर को कुचलते हुए निकल गई। इस भयानक सड़क हादसे में छात्रा ऋषिका की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस की टक्कर से ऋषिका का छोटा भाई सड़क के दूसरी ओर गिरा।

इससे भाई की जान तो बच गई लेकिन ऋषिका ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ऋषिका की मौत के बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। लोगों का कहना था कि बस की रफ्तार बेहद तेज थी। सड़क हादसे के बाद बस नहीं रुकी। बस चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। बच्ची के पिता लालपुर के डिस्टलरी बाजार में मछली बेचने का काम करते हैं।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। लोगों ने पुलिस से आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर आक्रोश शांत कराया। इस दौरान जाम लग गया। इससे कई वाहन देर तक जाम में फंसे रहे। पुलिस इस हादसे को अंजाम देने वाली बस की तलाश कर रही है।