बिहार और पश्चिम बंगाल के अनुभवों से सीख, SIR पर झामुमो की बड़ी तैयारी
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर रांची में 21-22 अप्रैल को अहम बैठक करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाताओं की मदद और जागरूकता के लिए प्रशिक्षित करेगी।
झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर गंभीर तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में पार्टी 21 और 22 अप्रैल को रांची में एक बड़ी रणनीतिक बैठक आयोजित करने जा रही है, जिसमें सभी जिलों से चयनित पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे।
बैठक का मुख्य एजेंडा एसआईआर पर व्यापक मंथन और विमर्श करना होगा। पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं से यह राय लेगा कि किस प्रकार मतदाताओं को जागरूक किया जाए, ताकि वे समय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कर अपना नाम मतदाता सूची में बनाए रख सकें। साथ ही पार्टी के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की भूमिका को भी मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि वे जमीनी स्तर पर मतदाताओं की मदद कर सकें।
झामुमो इस मुद्दे पर बिहार और पश्चिम बंगाल के हालिया अनुभवों से सबक लेने की रणनीति बना रहा है, जहां कथित तौर पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटने की शिकायतें सामने आई थीं। पार्टी का मानना है कि यदि समय रहते सतर्कता नहीं बरती गई, तो झारखंड में भी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सम्मान की लड़ाई
हाल ही में झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि एसआईआर की आड़ में गरीबों, आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 35 लाख से अधिक गरीब परिवारों के राशन कार्ड रद्द किया जाना कोई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है।
भाजपा पर बरसे महासचिव
महाससचिव पांडेय ने आरोप लगाया कि भाजपा की नीति गरीब तबकों को कमजोर करने की है, ताकि उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाएं धीरे-धीरे समाप्त हो जाएं। उन्होंने पूर्व झारखंड सरकार के दौरान भी बड़ी संख्या में राशन कार्ड रद्द होने का हवाला देते हुए इसे एक दोहराई जा रही रणनीति बतायी।
लोगों के अस्तित्व पर होगा सीधा प्रहार
उन्होंने कहा कि यह केवल दस्तावेज की जांच नहीं, बल्कि लोगों के अस्तित्व पर सीधा प्रहार है। एक नाम सूची से हटने का मतलब है कि उस परिवार की रसोई, पेंशन और भविष्य पर संकट। झामुमो ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर सक्रिय रहें और लोगों को जागरूक करें। पार्टी इसे केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अधिकारों और सम्मान की लड़ाई के रूप में देख रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।