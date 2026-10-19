रांची में छोटे भाई संग निकली छात्रा की मिली लाश; रेप के बाद हत्या का शक
रांची में 11वीं कक्षा की छात्रा की लाश उसके घर से दूर झाड़ियों में मिली। पुलिस को शक है कि रेप के बाद लड़की की हत्या की गई है। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
रांची में 11वीं की 17 साल की छात्रा की लाश उसके घर से करीब ढाई किलोमीटर दूर झाड़ियों में बरामद हुई है। छात्रा अपने 7 साल के चचेरे भाई के साथ घर से निकली थी। इसके अकेले लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की थी। पुलिस को आशंका है कि लड़की की हत्या रेप के बाद गला घोंटकर की गई है। हालांकि दुष्कर्म की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर होगी।
रेप के बाद हत्या की आशंका
एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 11वीं कक्षा की छात्रा की लाश रविवार को उसके घर से करीब ढाई किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह से बरामद की गई। पुलिस को आशंका है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई है।
निकली थी 7 साल के चचेरे भाई के साथ
पुलिस के अनुसार, छात्रा अपने 7 वर्षीय चचेरे भाई के साथ यह कहकर घर से निकली थी कि वह अपने भाई और भाभी के घर जा रही है। कुछ समय बाद लड़का घर लौट आया, जिसके बाद परिवार ने छात्रा की तलाश शुरू की। बाद में लड़की की लाश झाड़ियों में पाई गई।
गला घोंटकर हत्या
मुरी चौकी के प्रभारी विकास पासवान ने कहा कि प्रथम दृष्टया पता चला है कि छात्रा की गला घोंटकर हत्या की गई है। हालांकि, रेप की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम ने घटनास्थल से सूबत जुटाए हैं। मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामले की जांच जारी है।
नाबालिग लड़की गायब, युवक पर केस
वहीं एक अन्य वारदात में सदर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की 13 अक्टूबर को घर से अचानक गायब हो गई। परिजनों ने अमित नाम के एक युवक पर उसे अगवा करने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जांच में सामने आया कि लड़की अमित से लगातार बातचीत करती थी, जिससे उन्हें अपहरण की आशंका हुई। परिजनों का आरोप है कि अमित पहले भी उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जा चुका है। मामला दर्ज कर पुलिस लड़की की तलाश में जुटी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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