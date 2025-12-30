रांचीवाले ध्यान दें! नए साल के जश्न में शराब पीकर गाड़ी चलाई तो पैदल जाएंगे घर

संक्षेप: रांची जिला प्रशासन ने नए साल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसके तहत नशे में वाहन चलाने वालों की गाड़ी जब्त की जाएगी और पिकनिक स्थलों पर गोताखोरों व मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है।

इस साल के अंतिम दिन और नए वर्ष के स्वागत को लेकर जिला प्रशासन ने शांति और सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली है। जानकारी के अनुसार, नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर वाहन जब्त किए जाएंगे और सवार लोगों को पैदल घर भेजा जाएगा। वहीं, रैश ड्रााइविंग पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने दशम, जोन्हा, हुंडरू फॉल समेत विभिन्न डैम, नदी, जलाशय, जलप्रपात एवं पर्यटक स्थलों पर पिकनिक मनाने के लिए पहुंचने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा निर्देश जारी करते हुए दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों की सघन जांच की जाएगी। ऐसे मामलों में वाहन जब्त कर चालक को पैदल जाने दिया जाएगा तथा नियमानुसार कार्रवाई होगी। रेस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ भी यही कार्रवाई की जाएगी। सदर अनुमंडल के सभी पुलिस उपाधीक्षकों को अपने क्षेत्र के जलाशयों, डैम और तालाबों में गोताखोरों की तैनाती तथा खतरनाक स्थलों पर निषेध व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अलर्ट प्रशासन के अनुसार, पिकनिक स्थलों पर बिना लाइफ जैकेट बोटिंग, तैराकी, जलक्रीड़ा और रेस ड्राइविंग जैसी गतिविधियों से दुर्घटना की आशंका रहती है। साथ ही असामाजिक तत्वों की संभावित गतिविधियों को रोकने के लिए सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को समय पर अपने-अपने स्थलों पर पहुंचकर सघन गश्ती और सक्रिय निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन की ओर से महिलाओं और युवतियों से छेड़खानी की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा प्राथमिकता में होगी।

चार एंबुलेंस के साथ मेडिकल टीम भी तैयार यातायात पुलिस की पर्याप्त तैनाती की गई है, ताकि भीड़ और वाहनों का सुचारु संचालन हो सके। वहीं, सिविल सर्जन ने चार एंबुलेंस चिकित्सकों, मेडिकल दल और जीवन रक्षक दवाओं के साथ 31 दिसंबर 2025 की सुबह सात बजे से 1 जनवरी 2026 तक जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त की है।

बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी करेंगे निगरानी सभी बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के पिकनिक स्थलों पर आपसी समन्वय के साथ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी प्रत्येक दो घंटे में अनुमंडल पदाधिकारी या नगर नियंत्रण कक्ष को खैरियत प्रतिवेदन भेजेंगे।

जलप्रपातों व जलाशयों पर कड़े प्रतिबंध जलाशयों में बोटिंग केवल लाइफ जैकेट पहनने वालों को ही अनुमति दी जाएगी। बिना लाइफ जैकेट तैराकी या जलक्रीड़ा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। जलप्रपातों के गिरने वाले स्थानों के आसपास लोगों के जाने पर रोक रहेगी, ताकि फिसलन से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। दशम फॉल में स्थानीय गोताखोरों की व्यवस्था और खतरनाक स्थलों को चिन्हित कर निषेध व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बुंडू को दी गई है। डैम, जलाशयों और तालाबें के पास गोताखारों की तैनाती की जाएगी।