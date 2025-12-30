Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi new year security guidelines drink drive vehicle impound picnic spot safety
रांचीवाले ध्यान दें! नए साल के जश्न में शराब पीकर गाड़ी चलाई तो पैदल जाएंगे घर

रांचीवाले ध्यान दें! नए साल के जश्न में शराब पीकर गाड़ी चलाई तो पैदल जाएंगे घर

संक्षेप:

रांची जिला प्रशासन ने नए साल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसके तहत नशे में वाहन चलाने वालों की गाड़ी जब्त की जाएगी और पिकनिक स्थलों पर गोताखोरों व मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है।

Dec 30, 2025 07:47 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

इस साल के अंतिम दिन और नए वर्ष के स्वागत को लेकर जिला प्रशासन ने शांति और सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली है। जानकारी के अनुसार, नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर वाहन जब्त किए जाएंगे और सवार लोगों को पैदल घर भेजा जाएगा। वहीं, रैश ड्रााइविंग पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने दशम, जोन्हा, हुंडरू फॉल समेत विभिन्न डैम, नदी, जलाशय, जलप्रपात एवं पर्यटक स्थलों पर पिकनिक मनाने के लिए पहुंचने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा निर्देश जारी करते हुए दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों की सघन जांच की जाएगी। ऐसे मामलों में वाहन जब्त कर चालक को पैदल जाने दिया जाएगा तथा नियमानुसार कार्रवाई होगी। रेस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ भी यही कार्रवाई की जाएगी। सदर अनुमंडल के सभी पुलिस उपाधीक्षकों को अपने क्षेत्र के जलाशयों, डैम और तालाबों में गोताखोरों की तैनाती तथा खतरनाक स्थलों पर निषेध व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अलर्ट

प्रशासन के अनुसार, पिकनिक स्थलों पर बिना लाइफ जैकेट बोटिंग, तैराकी, जलक्रीड़ा और रेस ड्राइविंग जैसी गतिविधियों से दुर्घटना की आशंका रहती है। साथ ही असामाजिक तत्वों की संभावित गतिविधियों को रोकने के लिए सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को समय पर अपने-अपने स्थलों पर पहुंचकर सघन गश्ती और सक्रिय निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन की ओर से महिलाओं और युवतियों से छेड़खानी की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा प्राथमिकता में होगी।

ये भी पढ़ें:3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, इन 3 शहरों में होगा कार्यक्रम

चार एंबुलेंस के साथ मेडिकल टीम भी तैयार

यातायात पुलिस की पर्याप्त तैनाती की गई है, ताकि भीड़ और वाहनों का सुचारु संचालन हो सके। वहीं, सिविल सर्जन ने चार एंबुलेंस चिकित्सकों, मेडिकल दल और जीवन रक्षक दवाओं के साथ 31 दिसंबर 2025 की सुबह सात बजे से 1 जनवरी 2026 तक जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त की है।

ये भी पढ़ें:'किरीस का गाना सुनेगा...', एक VIDEO बदल गई जिंदगी; कौन है वायरल बॉय धूम

बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी करेंगे निगरानी

सभी बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के पिकनिक स्थलों पर आपसी समन्वय के साथ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी प्रत्येक दो घंटे में अनुमंडल पदाधिकारी या नगर नियंत्रण कक्ष को खैरियत प्रतिवेदन भेजेंगे।

ये भी पढ़ें:धनबाद-भोपाल के बीच एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी, कोयलांचल को सीधी रेल कनेक्टिविटी

जलप्रपातों व जलाशयों पर कड़े प्रतिबंध

जलाशयों में बोटिंग केवल लाइफ जैकेट पहनने वालों को ही अनुमति दी जाएगी। बिना लाइफ जैकेट तैराकी या जलक्रीड़ा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। जलप्रपातों के गिरने वाले स्थानों के आसपास लोगों के जाने पर रोक रहेगी, ताकि फिसलन से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। दशम फॉल में स्थानीय गोताखोरों की व्यवस्था और खतरनाक स्थलों को चिन्हित कर निषेध व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बुंडू को दी गई है। डैम, जलाशयों और तालाबें के पास गोताखारों की तैनाती की जाएगी।

ये भी पढ़ें:झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 1 दर्जन जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि नव वर्ष का उत्सव सुरक्षित, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार तरीके से मनाएं तथा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। किसी भी आपात स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष या नजदीकी पुलिस थाने से तत्काल संपर्क करने का आग्रह किया गया है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi Ranchi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।