रांची के अवैध लॉज और हॉस्टल पर होगा ऐक्शन, नगर ने क्यों शुरू की सख्ती

Mar 07, 2026 07:29 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
रांची नगर निगम ने शहर में चल रहे धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल पर सख्ती शुरू कर दी है। बिना लाइसेंस के संचालित लॉज और हॉस्टल पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रांची नगर निगम ने शहर में संचालित धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल पर सख्ती शुरू कर दी है। बिना लाइसेंस के संचालित लॉज और हॉस्टल पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में आयोजित बैठक में इन संस्थानों से संबंधित अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) आवेदनों की समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि नगर निगम कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की पूर्व में समिति की ओर से स्थल निरीक्षण कर जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कुल 10 आवेदनों की समीक्षा की गई। इनमें से तीन आवेदनों को आवश्यक शर्तों के अधीन अस्थायी अनुज्ञप्ति (प्रोविजनल लाइसेंस) देने का निर्णय लिया गया, जबकि सात आवेदनों को निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया।

आवेदनों में कई के बिल्डिंग प्लान स्वीकृति नहीं

अस्वीकृत आवेदनों के प्रमुख कारणों में बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति नहीं होना है। इसके अलावा बिल्डिंग प्लान आवासीय होना, पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था एवं प्रवेश-निकास मार्ग का अभाव तथा पर्याप्त पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं होना शामिल है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में संचालित सभी धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल को नगर निगम से अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है।

शहर में 4 जगहों पर बनेंगे आश्रयगृह

शहर में संचालित आश्रयगृहों की व्यवस्था को बेहतर बनाने और नए आश्रयगृहों के निर्माण की दिशा में रांची नगर निगम ने पहल तेज कर दी है। प्रशासक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें वर्तमान आश्रयगृहों की स्थिति और नए निर्माण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासक ने तीसरे लिंग के लोगों के लिए नागाबाबा खटाल स्थित एमआरएफ केंद्र की भूमि पर आश्रयगृह निर्माण की योजना तैयार करने को कहा। इसके अलावा शहर में चार नए आश्रयगृहों के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया है। इनमें बूटी मोड़ और खादगढ़ा में महिला आश्रय गृह, नागाबाबा खटाल स्थित एमआरएफ केंद्र के समीप तथा आईटीआई बस स्टैंड के पास आश्रयगृह बनाने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में आईटीआई बस स्टैंड, एजी मोड़ डोरंडा और कर्बला चौक स्थित तीन आश्रय गृहों की उपयोगिता, आवश्यकताओं और जर्जर स्थिति की समीक्षा कर उन्हें हटाने का भी निर्देश दिया गया।

रैन बसेरों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा

समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2014 में आरआरडीए की ओर से नगर निगम को चार रैन बसेरा आकाशवाणी के समीप, बिरसा चौक, एजी मोड़ और बिरसा मोड़ में हस्तांतरित किए गए थे। इन रैन बसेरों के आवंटन को रद्द कर दिया गया था। वर्तमान में रैन बसेरों पर कई दुकानदारों ने अवैध कब्जा किया है, जिसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा। उन्हें जन-उपयोगी कार्यों के लिए विकसित करने का निर्देश दिया। बैठक में उप प्रशासक रविकुमार, सहायक प्रशासक निखिल कुमार, नगर अभियंता समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पानी की गुणवत्ता जांच

बैठक में सभी एचवाईडीटी, मिनी एचवाईडीटी और सप्लाई किए जाने वाले पानी की नियमित गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। जलापूर्ति शाखा की टीम को दो दिनों के अंदर सभी खराब चापाकल, एचवाईडीटी, मिनी एचवाईडीटी और वाटर टैंकर का आकलन कर उन्हें दुरुस्त करने को कहा गया।

टैंकरों का होगा बीट प्लान

प्रशासक ने सभी वाटर टैंकरों के संचालन के लिए बीट प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। ड्राई जोन को प्राथमिकता देने की बात कही है। जलापूर्ति से संबंधित सभी संस्थानों और परिसंपत्तियों का मास्टर डेटा तैयार करने को कहा।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

Jharkhand News
