यूजर चार्ज नहीं देने वाले घरों पर नगर निगम लेगा ऐक्शन, पानी आपूर्ति-कूड़ा उठाव होगा बंद
रांची नगर निगम ने यूजर चार्ज ना देने वाले घरों पर ऐक्शन लेने की तैयारी कर ली है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में बेहतर रैंकिंग हासिल करने के उद्देश्य से रांची नगर निगम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में बुधवार को प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में निगम कार्यालय में बैठक हुई। प्रशासक ने विभिन्न इंडिकेटर्स की समीक्षा करते हुए प्रभावी कार्ययोजना तय की।
प्रशासक कहा कि सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज के बकाएदारों को अंतिम चेतावनी जारी कर वसूली सुनिश्चित करें। भुगतान नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पानी की आपूर्ति और कूड़े का उठाव समेत निगम की यूटिलिटी सेवाओं को बंद करने के निर्देश दिए। प्रशासक ने डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने, तीन शिफ्ट में नियमित उठाव, रात्रि में व्यावसायिक क्षेत्रों की विशेष सफाई और गीला-सूखा कूड़ा पृथक्करण पर सख्ती के निर्देश दिए। डीआरएमटी टीमों को सड़कों की पूर्ण जिम्मेदारी देते हुए गंदगी या बिल्डिंग मैटेरियल डंप करने वालों पर ऑन-द-स्पॉट जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया। मैकेनिकल स्विपिंग की रूट प्लानिंग में सुधार करने को कहा।
निर्माण अपशिष्ट चयनित स्थल पर ही डंप किए जाएं
शहर में निर्माण व ध्वस्तीकरण अपशिष्ट (सीएंडी वेस्ट) के अवैध डंपिंग पर रोक लगाने के लिए रांची नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। निगम ने सभी बिल्डरों, ठेकेदारों और भवन मालिकों को निर्देश दिया है कि निर्माण सामग्री केवल चिन्हित स्थलों पर ही डंप किए जाएं। निगम द्वारा दो स्थान निर्धारित किए गए हैं। इनमें नागाबाबा खटाल स्थित एमआरएफ केंद्र के समक्ष और ट्रेकर स्टैंड स्थित एमआरएफ केंद्र के समक्ष। इसके अलावा मुख्य मार्गों, सार्वजनिक स्थलों, खाली भूखंडों, नालियों या निर्माणाधीन भवनों के बाहर मलबा फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित है। अपर प्रशासक संजय कुमार ने चेतावनी दी है कि नियम उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना, सामग्री की जब्ती और विधिसम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
