Ranchi Nagar Nigam Result 2026 Live: रांची के कई वार्डों में जीत लगभग तय, औपचारिक घोषणा बाकी
23 फरवरी को झारखंड के 48 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान हुआ था और आज 27 फरवरी को मतगणना की प्रक्रिया हो रही है। सुबह 8 बजे से गिनती जारी है। शाम तक परिणाम आने की संभावना है।
राज्यभर में 63 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। चुनाव में वार्ड पार्षदों के लिए सफेद और महापौर पद के लिए गुलाबी मतपत्रों का उपयोग हुआ।
राजधानी का रांची नगर निगम इन चुनावों का सबसे अहम केंद्र माना जा रहा है। 1979 में गठित यह निगम झारखंड बनने के बाद और महत्वपूर्ण हो गया। राजधानी होने के कारण यहां के चुनाव परिणामों को राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जाता है।
ट्रैफिक जाम, पेयजल संकट, कचरा प्रबंधन और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं इस चुनाव के प्रमुख मुद्दे रहे। मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद पदों के लिए कई प्रत्याशी मैदान में हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि राजधानी की जनता किसे जिम्मेदारी सौंपती है।
2.35 PM- रांची नगर निगम के मेयर पद के लिए बीजेपी समर्थित रोशनी खलखो 12000 मतों से आगे चल रही हैं।
2.30 PM- रांची नगर निगम के 3 वार्डों के नतीजे जारी।
वार्ड संख्या 19 से गीता कुमारी ने जीतीं हैं।
वार्ड संख्या 26 से प्रदीप कुमार जीते हैं।
वार्ड संख्या 37 से परमेश्वर सिंह जीते हैं।
2.10 PM- रांची में पहले राउंड के बाद इन वार्डों में जीते प्रत्याशी, आधिकारिक घोषणा बाकी
वार्ड 37 – परमेश्वर सिंह आगे
वार्ड 38 – अवधेश कुमार ठाकुर बढ़त पर
वार्ड 26 – प्रदीप कुमार निर्णायक स्थिति में
वार्ड 19 – गीता कुमारी मजबूत बढ़त के साथ
वार्ड 49 – जमीला खातून आगे
वार्ड 48 – अमित मिंज बढ़त बनाए हुए
वार्ड 01 – नकुल तिर्की बढ़त पर
वार्ड 8 – किरण खलको आगे
वार्ड 13 – पवन तिर्की मजबूत स्थिति में
वार्ड 31 – नीरज कुमार बढ़त के साथ
वार्ड 25 – सुषमा राज आगे
2.07 PM- रांची नगर निगम क्षेत्र में पहले चरण की मतगणना: कई वार्डों में जीत लगभग तय, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी
नगर निकाय चुनाव की मतगणना के पहले चरण में कई वार्डों से चौंकाने वाले रुझान सामने आए हैं। पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जबकि दूसरे राउंड की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में कई प्रत्याशी निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं और उनकी जीत अब लगभग तय मानी जा रही है। औपचारिक घोषणा भर बाकी है।
2.04 PM- रांची नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए प्रारंभिक रुझान में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रमा खलखो के पीछे चलने की खबर आ रही है।जबकि भाजपा समर्थित रोशनी खलखो आगे चल रही हैं। बताया जा रहा है कि रोशनी खलखो 13 हजार मतों के अंतर से आगे चल रही हैं।
2.01 PM- रांची वार्ड संख्या 1 वार्ड पार्षद का परिणाम
1. नकुल तिर्की - 2561
2. वर्षा गाड़ी - 1415
3. रवि मुंडा - 251
4. राजेश मुंडा - 1287
1.55 PM- रांची निगम क्षेत्र के किस वार्ड से कौन जीता?
रोशनी खलखो ने 12 हजार मत से बढ़त बना ली है।
वार्ड 13 पवन तिर्की जीते
वार्ड 38 अवधेश ठाकुर जीते
वार्ड 2 से सविता कच्छप जीती
वार्ड 1 से नकुल तिर्की
वार्ड 19 से गीता कुमारी
वार्ड 25 से सुषमा राज जीती
वार्ड 48 से अमित मिंज जीते
संजीव विजयवर्गीय के भतीजे पीयूष विजयवर्गीय हारे
1.48 PM- रांची नगर निगम की मेयर पद की बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलखो 4000 मतों से आगे चल रही हैं। उनका मुकाबला रमा खलखो से है।
1.29 PM- रांची नगर निगम के 3 वार्डों के नतीजे जारी
रांची नगर निगम के 3 वार्डों के चुनाव नतीजे जारी हो चुके हैं।
वार्ड संख्या 19 में गीता कुमारी ने जीत दर्ज की है।
वार्ड संख्या 26 में प्रदीप कुमार जीते हैं।
वार्ड संख्या 37 में परमेश्वर सिंह जीते हैं।
12.55PM- रांची मेयर की रेस में रोशनी खलखो आगे
अभी पहले राउंड की गिनती चल रही है। मेयर में रोशनी खलखो 805 वोट के साथ आगे चल रही हैं। जबकि रमा खलखो 390 वोट के साथ पीछे चल रही हैं।
12.20 PM- रांची के 53 वार्डों के लिए वोटों की गिनती जारी है।
रांची नगर निगम के 53 वार्डों के लिए मतों की गितनी हो रही है। चुनाव में कुल 43.43 प्रतिशत मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। निगम क्षेत्र के 10.27 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाताओं के लिए कुल 909 मतदान केंद्र बनाए गए थे।
12.08 -रांची में पहले राउंड की गिनती चल रही है। मेयर में रोशनी खलखो 805 वोट के साथ आगे चल रही है। जबकि रमा खलखो 390 वोट के साथ पीछे चल रही हैं।
11.45 AM- उम्मीदवार अपनी जीत का कर रहे इंतजार। रांची के बूथ पर शांतीपूर्वक मतगणना जारी है।
11.36AM- मतों की गिनती तेजी से जारी है। महिला कर्मचारी मतगणना स्थल पर बैलेट बॉक्स लेकर जा रही हैं।
11.20 AM- रांची में रमा खलखो और रोशनी खलखो के बीच दिलचस्प मुकाबला
रांची नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए बीजेपी समर्थित रोशनी खलखो और कांग्रेस समर्थित रमा खलखो की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला है। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के सुजीत विजय आनंद कुंजर भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं।
10.48AM- रांची के मतदान केंद्र पर वोटों की गिनती जारी
झारखंड निकाय चुनाव की काउटिंग जारी हैं। रांची नगर निगम और जिले की अन्य नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनावों के वोटों की गिनती जारी है। मतगणना केंद्र पर हलचल बनी हुई है। केवल आधिकारिक लोगों को ही अंदर आने दिया जा रहा है। शाम तक नतीजे आने की उम्मीद है।
10.04 AM- आज प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खोला जा रहा है। थ्री लेयर की तैनाती की गई है। चुनाव नतीजों से लोकल सियासत की दशा और दिशा तय होगी। नगर निगम को मिलेगा नया नेता।
9.47 AM- पहले राउंड में इन वार्डों की गिनती
पहले राउंड में वार्ड संख्या 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 42 और 48 की मतगणना की जा रही है। इन वार्डों में 4 से लेकर 15 तक प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
वार्ड 1 में 4 प्रत्याशी हैं। यहां लगभग 5900 मत पड़े हैं और 15 टेबल पर गिनती हो रही है।
वार्ड 7 में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। करीब 6125 वोट पड़े हैं और 11 टेबल पर मतों की गिनती की जा रही है।
वार्ड 13 में 7 प्रत्याशी चुनावी दौड़ में हैं। यहां लगभग 9796 मत पड़े हैं और 20 टेबल पर काउंटिंग हो रही है।
9.24 AM- रांची नगर निगम के काउंटिंग सेंटर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
झारखंड निकाय चुनावों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर काउंटिंग सेंटर के बाहर पुलिस व्यवस्था के साथ बैरिकेडिंग की गई है। इसमें रांची नगर निगम भी शामिल है। काउंटिंग सेंटर के अंदर अधिकारिक लोगों को ही जाने दिया जा रहा है।
8:49 AM- 10 हॉल में जारी है काउंटिंग
मतगणना के लिए कुल 10 हॉल बनाए गए हैं। इनमें 9 हॉल में रांची नगर निगम की मतगणना जारी है, जबकि 1 हॉल में बुंडू नगर परिषद की काउंटिंग हो रही है। प्रत्येक हॉल में 25-25 टेबल लगाए गए हैं, जिन पर मतगणना कर्मी तैनात हैं।
8.29 AM- रांची नगर निगम में मतगणना शुरू
रांची नगर निगम और बुंडू नगर परिषद की मतगणना शुक्रवार को सुकुरहुटू स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। सुबह 8 बजे से मतगणना कार्य प्रारंभ होना था, हालांकि तकनीकी और प्रारंभिक औपचारिकताओं के कारण करीब एक घंटे की देरी के बाद पहले राउंड की गिनती शुरू हो सकी।
7.55 AM- 8 बजे से शुरू होगी मतगणना
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, “ सुबह आठ बजे मतगणना शुरू होगी। वार्ड पार्षदों और महापौर/अध्यक्षों के चुनाव के लिए सफेद और गुलाबी रंग के मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया था।” प्रसाद ने कहा, "धनबाद को छोड़कर, 47 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में मतगणना शुक्रवार तक पूरी होने की उम्मीद है।
7:52 AM- नगर निकायों को आज मिलेगी सरकार
झारखंड के शहरी जनता को आज से अपनी सरकार मिलने लगेगी। 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को बैलेट पेपर से हुए चुनाव के बाद शुक्रवार से मतों की गिनती होगी। नौ नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत में हुए चुनाव के लिए राज्यभर में 25 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
