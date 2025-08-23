ranchi nagar nigam issued list of 500 big tax defaulters रांची नगर निगम ने जारी की 500 बड़े टैक्स बकाएदारों की लिस्ट, सबसे ज्यादा किस पर बकाया, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi nagar nigam issued list of 500 big tax defaulters

रांची नगर निगम ने जारी की 500 बड़े टैक्स बकाएदारों की लिस्ट, सबसे ज्यादा किस पर बकाया

रांची नगर निगम की ओर से शुक्रवार को पांच सौ बड़े बकाएदारों की सूची आम सूचना के जरिए जारी की गई है। बकाएदारों की सूची को निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। लिस्ट में किसका-किसका नाम है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 06:39 AM
share Share
Follow Us on
रांची नगर निगम ने जारी की 500 बड़े टैक्स बकाएदारों की लिस्ट, सबसे ज्यादा किस पर बकाया

रांची नगर निगम की ओर से शुक्रवार को पांच सौ बड़े बकाएदारों की सूची आम सूचना के जरिए जारी की गई है। बकाएदारों की सूची को निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। ये वो बकाएदार हैं, जिनपर होल्डिंग मद में अरसे से बकाया और बढ़ता जा रहा है।

निगम के प्रशासक सुशांत गौरव के निर्देश पर सूची जारी करने के बाद बकाया भुगतान के लिए दस दिन का समय दिया गया है। तय समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं करने पर निगम की ओर से झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई और कठोर कदम उठाने को कहा गया है। रांची नगर निगम क्षेत्र में दस लाख से अधिक बकाया वाले सात प्रतिष्ठान एवं संस्थान शामिल हैं।

निगम का कर मद में सबसे ज्यादा बकाया सरकुलर रोड स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी पर है। संस्थान पर 16.54 लाख रुपये से अधिक का बकाया है। दूसरे नंबर पर सरस्वती विद्या मंदिर धुर्वा पर 14.89 लाख रुपये, आईएसएम पुंदाग कैंपस पर 12.05 लाख, हरीश मुंजाल के राज अस्पताल कैंपस, फिरायालाल पब्लिक स्कूल पर 11.35 लाख रुपये, डीएवी पब्लिक स्कूल क्षेत्रीय निदेशक के मार्फत संबंद्ध संस्थान पर 10.79 लाख, गोविंद प्रसाद भाला व रामअवतार भाला के मार्फत संबद्ध मेन रोड में हिन्दुस्तान बिल्डिंग पर 10.34 लाख, सुशील लोहिया कचहरी रोड पर 10.33 लाख, कोकर की इला रानी, कमल कुमार सिंह, प्रकाश यादव पर 9.84 लाख रुपये का बकाया है। निगम के अन्य बड़े बकाएदारों में पांच से दस लाख के बीच के 15 लोग शामिल हैं। वहीं, एक से पांच लाख रुपये तक का बकाया रखने वाले लोगों की संख्या 369 है। कर मद में 86 हजार से एक लाख रुपये तक के बकायादारों क संख्या 109 है।

● दस लाख रुपये से अधिक की कर मद में बकाया रखने वाले दस प्रतिष्ठान और संस्थान

● 5 से 10 लाख तक का बकाया रखने वालों की संख्या 15

● 01 से 05 लाख के बकायादारों में 369 लोग शामिल

● दस दिन में बकाया का भुगतान नहीं करने पर विधिक कार्रवाई व कठोर कदम उठाने को चेताया