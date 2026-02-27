रांची नगर निगम में किस वार्ड से कौन जीता, यहां देखिए पूरी लिस्ट
Ranchi Nagar Nigam election ward wise result:रांची नगर निगम के चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए। रांची मेयर पद भाजपा समर्थित रोशनी खलखो ने जीत हासिल की तो वार्डों की लड़ाई भी काफी दिलचस्प रही।
यहां देखिए रांची में किस वार्ड से कौन जीता
वार्ड 1
नकुल तिर्की - 2561
वर्षा गाड़ी - 1451
अंतर - 1110 वोट
वार्ड 2
सविता कच्छप - 3522
सरिता देवी - 3425
अंतर - 97 वोट
वार्ड 3
बसंती कच्छप - 1683 वोट
देवंती कुमारी - 1274 वोट
अंतर - 409
वार्ड 4
अमित मुंडा - 2606 वोट
हुसन आरा - 1875 वोट
अंतर - 731
वार्ड 5
अवधेश बैठा - 3396
कर्मदेव बैठा - 2474
अंतर - 922
वार्ड 6
मोनिका खलखो - 1928
रीना देवी - 1481
अंतर - 447
वार्ड 7
मीनू देवी - 1668
ज्योत्सना सुरीन - 1381
अंतर - 287
वार्ड 8
किरण खलखो - 2059
प्रियंका सिंह - 1445
अंतर - 614
वार्ड 9
प्रीति रंजन - 2922
फातिमा हसन - 1015
अंतर - 1907
वार्ड 10
संगीता देवी - 3715
सरस्वती महतो - 2047
अंतर - 1668
वार्ड - 11
आलिया नाज - 3316
श्रवण कुमार महतो - 1527
अंतर - 1789
वार्ड 12
कुलभूषण डुंगडुंग - 4225
रोज मधु तिर्की - 1593
अंतर - 2632
वार्ड 13
पवन तिर्की - 2876
प्रभुदायल बड़ाइक - 2231
अंतर - 645
वार्ड 14
अंजू देवी - 2339
कांति कुमारी - 2243
अंतर 96
वार्ड 15
गजाला परवीन - 1820
राशदा मंजर - 1546
अंतर 246
वार्ड 16
मो सलाउद्दीन - 4053
नाजिया रज़ा - 3373
अंतर - 680
वार्ड 17
फातमा शमीम - 3615
सुलेखा कुमारी - 1918
अंतर - 1697
वार्ड 19
गीता कुमारी - 3266
बिमला कुमारी - 2041
अंतर 1225
वार्ड 20
सुनील यादव - 3789
मनीष कुमार साहू - 2832
अंतर - 957
वार्ड 21
मो एहतेशाम - 2726
संजीव कुमार - 1072
अंतर 1654
वार्ड 22
मो असलम - 7353
अनवर हुसैन - 2127
अंतर - 5226
वार्ड 23
फरहा नाज - 7385
निलोफर मुख्तार - 3015
अंतर - 4370
वार्ड 24
विजय कच्छप - 1016
राजदीप सिंह - 842
अंतर - 174
वार्ड 25
सुषमा राज - 773
जूही सिन्हा - 552
अंतर - 221
वार्ड 26
प्रदीप कुमार - 4172
गोपाल प्रसाद सोनी - 1391
अंतर 2781
वार्ड 27
बबली सोनी - 4001
महिमा कुमारी - 3756
अंतर 245
वार्ड 28
रश्मि चौधरी - 4774
आशा देवी - 4022
अंतर 752
वार्ड 29
सुनील यादव - 1380
फैयाज वारसी - 1259
अंतर 121
वार्ड 30
सोनी देवी - 3252
रश्मि अरोड़ा - 1215
अंतर - 2037
वार्ड 31
नीरज कुमार - 4766
अशोक यादव - 2073
अंतर 2693
वार्ड 32
संजय कुमार - 2103
गीता कुजूर - 1319
अंतर 784
वार्ड 33
पुष्पा टोप्पो - 2609
कुमुद कुमारी - 2535
अंतर 74
वार्ड 34
अजीत कच्छप - 2054
ओमप्रकाश - 1467
अंतर - 587
वार्ड 35
रजनी लिंडा - 3634
रेशमी तिर्की - 2680
अंतर - 954
वार्ड 36
निहारिका कुमारी- 3747
सविता कुजूर- 3281
अंतर - 466
वार्ड 37
परमेश्वर सिंह - 3821
कृष्णकांत राम - 1909
अंतर 1912
वार्ड 38
अवधेश कुमार ठाकुर - 1982
शैलेन्द्र कुमार - 1956
अंतर 26
वार्ड 39
शीला देवी - 4378
सुमन देवी - 3216
अंतर 1162
वार्ड 40
सुचिता रानी राय - 2312
किरण देवी - 2191
अंतर 130
वार्ड 41
नीलम चौधरी - 2090
उर्मिला यादव - 1765
अंतर 325
वार्ड 42
ममता सोनी - 1395
प्रीति देवी - 1115
अंतर 280
वार्ड 43
शशि सिंह - 3559
प्रताप सिंह - 649
अंतर 2910
वार्ड 44
परमजीत सिंह - 1684
मो फिरोज - 1503
अंतर 181
वार्ड 45
नसीम गद्दी - 2796
मो इमरान - 2527
अंतर - 269
वार्ड 46
आरती कुमारी - 2934
विनीता साहू - 2196
अंतर - 738
वार्ड 47
कविता संगा - 3032
ज्ञान मुंडा - 1231
अंतर - 1801
वार्ड 48
अमित मिंज - 1809
संदीप तिर्की - 1428
अंतर 381
वार्ड 49
जमीला खातून - 2486
निकिता कुमारी - 1519
अंतर- 967
वार्ड 50
सुनीता तिग्गा - 4122
रीना देवी - 3149
अंतर 973
वार्ड 51
सविता लिंडा - 2642
सुनील मिंज - 1024
अंतर 1618
वार्ड 52
पीटर खोया - 6717
बबलू उरांव - 2044
अंतर - 4673
वार्ड 53
निर्मला गाड़ी - 1837
गंगया लिंडा - 1633
अंतर- 204
