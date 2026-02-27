Hindustan Hindi News
रांची नगर निगम में किस वार्ड से कौन जीता, यहां देखिए पूरी लिस्ट

Feb 27, 2026 11:08 pm ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, रांची
Ranchi Nagar Nigam election ward wise result:रांची नगर निगम के चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए। रांची मेयर पद भाजपा समर्थित रोशनी खलखो ने जीत हासिल की तो वार्डों की लड़ाई भी काफी दिलचस्प रही।

रांची नगर निगम में किस वार्ड से कौन जीता, यहां देखिए पूरी लिस्ट

Ranchi Nagar Nigam election ward wise result: रांची नगर निगम के चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए। रांची मेयर पद भाजपा समर्थित रोशनी खलखो ने जीत हासिल की तो वार्डों की लड़ाई भी काफी दिलचस्प रही। कई वार्डों में तो मुकाबला बेहद करीबी रहा और 100 से भी कम वोटों के अंतर से हार जीत का फैसला हुआ।

यहां देखिए रांची में किस वार्ड से कौन जीता

वार्ड 1

नकुल तिर्की - 2561
वर्षा गाड़ी - 1451
अंतर - 1110 वोट

वार्ड 2

सविता कच्छप - 3522
सरिता देवी - 3425
अंतर - 97 वोट

वार्ड 3
बसंती कच्छप - 1683 वोट
देवंती कुमारी - 1274 वोट
अंतर - 409

वार्ड 4

अमित मुंडा - 2606 वोट
हुसन आरा - 1875 वोट
अंतर - 731

वार्ड 5

अवधेश बैठा - 3396
कर्मदेव बैठा - 2474
अंतर - 922

वार्ड 6

मोनिका खलखो - 1928
रीना देवी - 1481
अंतर - 447

वार्ड 7

मीनू देवी - 1668
ज्योत्सना सुरीन - 1381
अंतर - 287

वार्ड 8

किरण खलखो - 2059
प्रियंका सिंह - 1445
अंतर - 614

वार्ड 9

प्रीति रंजन - 2922
फातिमा हसन - 1015
अंतर - 1907

वार्ड 10

संगीता देवी - 3715
सरस्वती महतो - 2047
अंतर - 1668

वार्ड - 11

आलिया नाज - 3316
श्रवण कुमार महतो - 1527
अंतर - 1789

वार्ड 12

कुलभूषण डुंगडुंग - 4225
रोज मधु तिर्की - 1593
अंतर - 2632

वार्ड 13

पवन तिर्की - 2876
प्रभुदायल बड़ाइक - 2231
अंतर - 645

वार्ड 14

अंजू देवी - 2339
कांति कुमारी - 2243
अंतर 96

वार्ड 15

गजाला परवीन - 1820
राशदा मंजर - 1546
अंतर 246

वार्ड 16

मो सलाउद्दीन - 4053
नाजिया रज़ा - 3373
अंतर - 680

वार्ड 17

फातमा शमीम - 3615
सुलेखा कुमारी - 1918
अंतर - 1697

वार्ड 19

गीता कुमारी - 3266
बिमला कुमारी - 2041
अंतर 1225

वार्ड 20

सुनील यादव - 3789
मनीष कुमार साहू - 2832

अंतर - 957

वार्ड 21

मो एहतेशाम - 2726
संजीव कुमार - 1072
अंतर 1654

वार्ड 22

मो असलम - 7353
अनवर हुसैन - 2127
अंतर - 5226

वार्ड 23

फरहा नाज - 7385
निलोफर मुख्तार - 3015
अंतर - 4370

वार्ड 24

विजय कच्छप - 1016
राजदीप सिंह - 842
अंतर - 174

वार्ड 25

सुषमा राज - 773
जूही सिन्हा - 552
अंतर - 221

वार्ड 26

प्रदीप कुमार - 4172
गोपाल प्रसाद सोनी - 1391
अंतर 2781

वार्ड 27

बबली सोनी - 4001
महिमा कुमारी - 3756
अंतर 245

वार्ड 28

रश्मि चौधरी - 4774
आशा देवी - 4022
अंतर 752

वार्ड 29

सुनील यादव - 1380
फैयाज वारसी - 1259
अंतर 121

वार्ड 30
सोनी देवी - 3252
रश्मि अरोड़ा - 1215
अंतर - 2037

वार्ड 31

नीरज कुमार - 4766
अशोक यादव - 2073
अंतर 2693

वार्ड 32

संजय कुमार - 2103
गीता कुजूर - 1319
अंतर 784

वार्ड 33

पुष्पा टोप्पो - 2609
कुमुद कुमारी - 2535
अंतर 74

वार्ड 34

अजीत कच्छप - 2054
ओमप्रकाश - 1467
अंतर - 587

वार्ड 35

रजनी लिंडा - 3634
रेशमी तिर्की - 2680
अंतर - 954

वार्ड 36
निहारिका कुमारी- 3747
सविता कुजूर- 3281
अंतर - 466

वार्ड 37

परमेश्वर सिंह - 3821
कृष्णकांत राम - 1909
अंतर 1912

वार्ड 38

अवधेश कुमार ठाकुर - 1982
शैलेन्द्र कुमार - 1956
अंतर 26

वार्ड 39

शीला देवी - 4378
सुमन देवी - 3216
अंतर 1162

वार्ड 40

सुचिता रानी राय - 2312
किरण देवी - 2191
अंतर 130

वार्ड 41

नीलम चौधरी - 2090
उर्मिला यादव - 1765
अंतर 325

वार्ड 42

ममता सोनी - 1395
प्रीति देवी - 1115
अंतर 280

वार्ड 43

शशि सिंह - 3559
प्रताप सिंह - 649
अंतर 2910

वार्ड 44

परमजीत सिंह - 1684
मो फिरोज - 1503
अंतर 181

वार्ड 45

नसीम गद्दी - 2796
मो इमरान - 2527
अंतर - 269

वार्ड 46

आरती कुमारी - 2934
विनीता साहू - 2196
अंतर - 738

वार्ड 47

कविता संगा - 3032
ज्ञान मुंडा - 1231
अंतर - 1801

वार्ड 48

अमित मिंज - 1809
संदीप तिर्की - 1428
अंतर 381

वार्ड 49

जमीला खातून - 2486
निकिता कुमारी - 1519
अंतर- 967

वार्ड 50

सुनीता तिग्गा - 4122
रीना देवी - 3149
अंतर 973

वार्ड 51

सविता लिंडा - 2642
सुनील मिंज - 1024
अंतर 1618

वार्ड 52

पीटर खोया - 6717
बबलू उरांव - 2044
अंतर - 4673

वार्ड 53

निर्मला गाड़ी - 1837
गंगया लिंडा - 1633
अंतर- 204

