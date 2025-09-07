ranchi nagar nigam big defaulters account will be sealed warrant रांची नगर निगम के बड़े बकायेदारों के खाते होंगे सील, वारंट भी जारी होगा, Jharkhand Hindi News - Hindustan
रांची नगर निगम के बड़े बकायेदारों के खाते होंगे सील, वारंट भी जारी होगा

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSun, 7 Sep 2025 07:14 AM
रांची नगर निगम बड़े बकायेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा। उनके बैंक खाते फ्रीज होंगे। बॉडी वारंट भी जारी होगा। इन लोगों को कई बार बकाया जमा करने का नोटिस भेजा गया है। निगम अब 48 घंटे में अंतिम नोटिस जारी करेगा। शनिवार को अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में निगम के राजस्व संग्रहण की समीक्षा में यह निर्णय हुआ।

बड़े बकायेदारों को नौ सितंबर तक अपना पक्ष अपर प्रशासक के न्यायालय में दस्तावेजों के साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं। बीआईटी लालपुर, कुमार गर्ल्स हॉस्टल, (अफरोज आलम, अतुल रहमान, सज्जाद), मदन सेन, अंबिका एंड कंपनी, त्रिवेणी राम, सोनी खान, निशा शर्मा, (सत्यप्रकाश, शिवांगी दुबे, विकास दुबे), शांति देवी, सीता देवी, सोनामति देवी, डीएसए प्रोजेक्ट राजेश कुमार वाल्मीकि एवं अन्य संस्थान, जो भुगतान में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी कर उनके बैंक खाते फ्रीज कराए जाएंगे। उनके पानी, कूड़ा उठाव, बिजली सुविधा बंद की जाएगी। और निगम द्वारा दी जा रही सुविधाएं तत्काल प्रभाव से बंद की जाएंगी।