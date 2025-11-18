Hindustan Hindi News
ranchi murder former councillor ved prakash conspiracy neeraj mishra jail enquiry
रांची में वेद प्रकाश हत्याकांड की साजिश कुख्यात धीरज ने रची, जेल में होगी पूछताछ

रांची में वेद प्रकाश हत्याकांड की साजिश कुख्यात धीरज ने रची, जेल में होगी पूछताछ

संक्षेप: रांची के चर्चित पूर्व पार्षद वेद प्रकाश हत्याकांड की साजिश रचने के आरोपी कुख्यात धीरज मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसे कोर्ट ने रिमांड देने से मना कर दिया और अब पुलिस जेल में जाकर उससे पूछताछ करेगी।

Tue, 18 Nov 2025 08:00 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांची
रांची के चर्चित पूर्व पार्षद वेद प्रकाश हत्याकांड के मामले का अनुसंधान कर रही पुलिस की टीम ने कुख्यात धीरज मिश्रा के खिलाफ उसकी गिरफ्तारी से पहले चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। रामगढ़ पुलिस ने एक मामले में धीरज मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद रांची के विधानसभा थाना की पुलिस ने न्यायालय में धीरज मिश्रा से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन दिया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को रिमांड देने से इंकार कर दिया।

थाना प्रभारी गणेश कुमार के अनुसार, न्यायालय ने रामगढ़ में जाकर पूछताछ करने की उन्हें इजाजत दी है। जेल में पूछताछ की प्रक्रिया के लिए सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। टीम जल्द ही जेल के भीतर एक विशेष सत्र में उससे पूछताछ करेगी, जिसमें पूर्व पार्षद की हत्या की योजना, हथियारों की आपूर्ति और अन्य लोगों की संलिप्तता जैसी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूछताछ करेगी।

पुलिस की चार्जशीट में धीरज को बताया गया साजिशकर्ता

रांची के विधानसभा पुलिस के अनुसंधान में पूर्व पार्षद वेद प्रकाश की हत्या की साजिश कुख्यात धीरज के द्वारा ही रचने की बात सामने आयी है। पुलिस ने चार्जशीट में भी इस बात का उल्लेख किया है। पुलिस का दावा है कि धीरज ने ही हत्या को अंजाम देने के लिए शूटरों की व्यवस्था की थी। घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस ने विभिन्न जिलों में छापेमारी करते हुए अंततः उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं, पुलिस की टीम ने धीरज मिश्रा के बिहार के बक्सर स्थित घर पर कई बार छापेमारी की। लेकिन, वह फरार मिला। कोर्ट की अनुमति के बाद पुलिस ने आरोपी धीरज के घर पर इश्तेहार चिपकाया। फिर पुलिस ने उसके घर पर कुर्की भी की। इसके बाद उसे फरार घोषित करते हुए चार्जशीट दाखिल की गई।

सात जुलाई को पूर्व पार्षद को मारी गई थी गोली

रांची के धुर्वा बस स्टैंड के पास चाय पी रहे पूर्व पार्षद वेद प्रकाश को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए थे। घटना के बाद स्थानीय लोग आनन-फानन में पूर्व पार्षद को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान अगस्त महीने में पूर्व पार्षद की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने गाजियाबाद से एक शूटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी।

