रांची में अवैध कब्जों के खिलाफ चला अभियान, निगम की टीमों ने हटाए अतिक्रमण
संक्षेप: रांची नगर निगम की ओर से शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया गया। सभी तालाबों एवं जलाशयों के आस-पास अवैध दुकानों, अस्थायी ढांचों के साथ अतिक्रमण को हटाया गया।
झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार को व्यापक रूप से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। रांची नगर निगम ने छठ पर्व के मद्देनजर शहर के विभिन्न घाटों और संपर्क मार्गों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के तहत अपर बाजार, जेल रोड, पंडरा, धुर्वा, बरियातू, हरमू और बड़ा तालाब समेत प्रमुख घाटों के आसपास विशेष सफाई और अवरोध हटाया गया।
निगम की टीमों ने मंगलवार को कई घाटों के आसपास सफाई अभियान चलाते हुए अवैध दुकानें, अस्थायी झोपड़ियां, बांस-बल्लियों और कचरे के ढेर को हटाया। साथ ही, घाटों और तालाबों में साफ-सफाई एवं सुगम पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया गया।
जारी बयान में कहा गया है कि सभी तालाबों एवं जलाशयों के आस-पास स्वच्छता, सुगमता एवं सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु निगम की टीमें एक्टिव हैं। निगम की ओर से बुधवार को चलाए गए अभियान के दौरान अरगोड़ा तालाब, जेल तालाब, चडरी तालाब, करमटोली तालाब, बनस तालाब और बड़ा तालाब के आस-पास विशेष रूप से अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतिक्रमणकारियों को आगे अतिक्रमण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि छठ घाटों के आस-पास किसी प्रकार का अवैध निर्माण, अस्थायी दुकान या अतिक्रमण दोबारा नहीं लगाया जाए। ऐसा पाए जाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम की विशेष टीम नियमित निगरानी कर रही है ताकि छठ पर्व के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।
नगर प्रशासक ने बताया कि निगम का उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सौंदर्यपूर्ण वातावरण में छठ पूजा संपन्न कराना है। इसके लिए सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने, मलबा हटाने और प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं।