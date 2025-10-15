Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi municipal corporation campaign against illegal encroachments and removed encroachments

रांची में अवैध कब्जों के खिलाफ चला अभियान, निगम की टीमों ने हटाए अतिक्रमण

संक्षेप: रांची नगर निगम की ओर से शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया गया। सभी तालाबों एवं जलाशयों के आस-पास अवैध दुकानों, अस्थायी ढांचों के साथ अतिक्रमण को हटाया गया।

Wed, 15 Oct 2025 09:02 PMKrishna Bihari Singh वार्ता, रांची
share Share
Follow Us on
रांची में अवैध कब्जों के खिलाफ चला अभियान, निगम की टीमों ने हटाए अतिक्रमण

झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार को व्यापक रूप से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। रांची नगर निगम ने छठ पर्व के मद्देनजर शहर के विभिन्न घाटों और संपर्क मार्गों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के तहत अपर बाजार, जेल रोड, पंडरा, धुर्वा, बरियातू, हरमू और बड़ा तालाब समेत प्रमुख घाटों के आसपास विशेष सफाई और अवरोध हटाया गया।

निगम की टीमों ने मंगलवार को कई घाटों के आसपास सफाई अभियान चलाते हुए अवैध दुकानें, अस्थायी झोपड़ियां, बांस-बल्लियों और कचरे के ढेर को हटाया। साथ ही, घाटों और तालाबों में साफ-सफाई एवं सुगम पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया गया।

जारी बयान में कहा गया है कि सभी तालाबों एवं जलाशयों के आस-पास स्वच्छता, सुगमता एवं सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु निगम की टीमें एक्टिव हैं। निगम की ओर से बुधवार को चलाए गए अभियान के दौरान अरगोड़ा तालाब, जेल तालाब, चडरी तालाब, करमटोली तालाब, बनस तालाब और बड़ा तालाब के आस-पास विशेष रूप से अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतिक्रमणकारियों को आगे अतिक्रमण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि छठ घाटों के आस-पास किसी प्रकार का अवैध निर्माण, अस्थायी दुकान या अतिक्रमण दोबारा नहीं लगाया जाए। ऐसा पाए जाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम की विशेष टीम नियमित निगरानी कर रही है ताकि छठ पर्व के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

नगर प्रशासक ने बताया कि निगम का उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सौंदर्यपूर्ण वातावरण में छठ पूजा संपन्न कराना है। इसके लिए सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने, मलबा हटाने और प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।