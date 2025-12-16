Hindustan Hindi News
बाइक में फर्जी नंबर लगा लूट रहीं कोढ़ा गैंग की ‘बबलियां’, रांची में मचाई दहशत

संक्षेप:

रांची के बरियातू में लूट को अंजाम देने वाला बिहार का कुख्यात कोढ़ा गैंग पुलिस के लिए चुनौती बन गया है, इस गैंग में महिलाएं ('बबलियां') भी शामिल हैं जो लूट का सामान गांव पहुंचाती हैं, जबकि आरोपी लूटी हुई बाइक का नंबर बदलकर दूसरे शहर निकल जाते हैं, जिनकी तलाश में पुलिस महाराष्ट्र जाएगी।

Dec 16, 2025 07:57 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, शाहीन अहमद। रांची
रांची के बरियातू इलाके में सात दिन पहले लूट को अंजाम देने वाले बिहार के कटिहार जिले के जुराबगंज गांव का कोढ़ा गैंग पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। पुलिस ने गैंग के गुर्गों के घर से रांची से लूटे सोने के जेवरात समेत अन्य चीजें बरामद कर ली हैं। लेकिन, पुलिस अब तक गैंग के अधिकतर गुर्गों को नहीं पकड़ सकी है। पुलिस की जांच में पता चला है कि कोढ़ा गैंग में महिलाएं (बबलियां) भी है, जो लूट रही है।

सदर थाना की पुलिस की जांच में पता चला कि गैंग के गुर्गे बाइस से लूटपाट करते हैं। घटना को अंजाम देने के बाद उस शहर को छोड़ देते हैं और दूसरे राज्य पहुंच जाते हैं। इस दौरान उस राज्य व शहर के ओलेक्स के जरिए किसी बाइक का नंबर निकालते हैं और उसे अपनी बाइक में लगा देते हैं। इसके बाद उस शहर में घटना को अंजाम देते हैं और फिर दूसरे शहर निकल जाते हैं। पुलिस को छानबीन में पता चला कि गैंग में महिलाओं को भी रखा जाता है। हालांकि, सदर थाना की पुलिस गैंग के गुर्गों की तलाश में जुट गई है।

लूटा जेवर महिलाएं पहुंचती हैं गांव

कोढ़ा गैंग में महिलाओं की भी अहम भूमिका रहती है। पुलिस के अनुसार, गैंग में शामिल गुर्गे अपने साथ महिलाओं को भी रखते हैं। लूट व छिनतई की वारदात को अंजाम देने के बाद गुर्गे महिलाओं को लूटा हुआ सामान देते हैं। इसके बाद महिलाएं जेवरात व सामान लेकर सीधे अपने गांव पहुंच जाती हैं। सदर थाना की पुलिस के मुताबिक, लूटे हुए जेवरात की बिक्री से प्राप्त राशि में महिलाओं को अलग से हिस्सा मिलता है।

गांव के अधिकतर लोग गैंग में शामिल

रांची पुलिस के मुताबिक, जुराबगंज गांव की आबादी लगभग तीन हजार है। सभी के घर खपड़ैला है। गांव के अधिकतर लोग गैंग में शामिल हैं। सिर्फ तीन से चार महीने ही गुर्गे गांव में रहते हैं, बाकि समय अलग-अलग राज्यों में चले जाते हैं। सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया गैंग में शामिल गुर्गे चार-चार की संख्या में अलग-अलग राज्यों के लिए निकलते हैं। हर गैंग के साथ महिलाएं भी शामिल रहती हैं। इनका काम होता है कि वह लूटा हुआ सामान गांव लाकर बिक्री करती हैं और पैसा बंटवारा करती है।

महाराष्ट्र जाएगी सदर थाना की पुलिस

गौरतलब हो कि सदर थाना क्षेत्र में सीसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी से दिनदहाड़े जेवरात की लूट की गई। घटना को अंजाम देने के बाद गैंग के गुर्गे बेहद शातिर तरीके से शहर से बाहर निकल गए और अब उनके महाराष्ट्र में छिपे होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार, पुलिस की टीम जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र जाएगी। बता दें कि सदर थाना की पुलिस ने लूटपाट का मामला दर्ज होने के बाद जुराबगंज में छापेमारी की और पुलिस की टीम ने लाखों रुपए के जेवरात बरामद कर रांची लायी।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
