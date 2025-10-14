Hindustan Hindi News
रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन 893 दिन बाद जेल से निकले, जानिए क्या था आरोप

सेना और चेशायर होम जमीन घोटाले में मनी लाउंड्रिंग के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद सोमवार को वह 893 दिनों बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार से बाहर निकले।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांचीTue, 14 Oct 2025 08:39 AM
सेना और चेशायर होम जमीन घोटाले में मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सोमवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार से जमानत पर 893 दिनों बाद बाहर निकले।

लेकिन उन्हें मामले में सुनवाई के लिए निर्धारित हर तारीख को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहना होगा। सेना के जमीन घोटाले में वे चार मई 2023 से न्यायिक हिरासत में थे। ईडी ने चार मई 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। छवि रंजन को बीते शुक्रवार को सेना के जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी।

चेशायर होम जमीन घोटाले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने जमानत का लाभ नहीं लिया था। सोमवार को दोनों मामलों में पीएमएलए कोर्ट में एक-एक लाख रुपए का दो बेल बॉड भरा। जमानतदार उनकी पत्नी और एक रिश्तेदार ही बनी है। सशर्त जमानत के तहत देश छोड़ने के पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होगी।