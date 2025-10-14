रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन 893 दिन बाद जेल से निकले, जानिए क्या था आरोप

सेना और चेशायर होम जमीन घोटाले में मनी लाउंड्रिंग के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद सोमवार को वह 893 दिनों बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार से बाहर निकले।

लेकिन उन्हें मामले में सुनवाई के लिए निर्धारित हर तारीख को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहना होगा। सेना के जमीन घोटाले में वे चार मई 2023 से न्यायिक हिरासत में थे। ईडी ने चार मई 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। छवि रंजन को बीते शुक्रवार को सेना के जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी।