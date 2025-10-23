Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi jap 2 jawan suicide inside room body found hanging with fan know reason of death
रांची में JAP 2 के जवान ने की आत्महत्या, कमरे में पंखे से झूलता मिला शव

रांची में JAP 2 के जवान ने की आत्महत्या, कमरे में पंखे से झूलता मिला शव

संक्षेप: जानकारी के अनुसार,जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित विस्थापित कॉलोनी स्थित कमरे में जैप जवान की मौत से अफरा तफरी मच गई। मौके कर एफएसएल और पुलिस के वरीय धिकारी पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है।

Thu, 23 Oct 2025 01:57 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

राजधानी रांची में झारखंड आर्म्ड पुलिस(JAP) 2 के जवान ने आत्महत्या कर ली। जवान का शव कमरे में लगे पंखे ले लटका मिला। जवान की मौत के बाद मौके पर पुलिस के वरीय अधिकारी और एफएसएल की टीम भी पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।

जानकारी के अनुसार,जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित विस्थापित कॉलोनी स्थित कमरे में जैप जवान की मौत से अफरा तफरी मच गई। मौके कर एफएसएल और पुलिस के वरीय धिकारी पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। हालांकि मौके से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ।

मृतक शिवपूजन रजवार बोकारो जिले के पेटरवार का रहनेवाला था। पारस राणा,सिटी एसपी रांची ने इस संबंध में कहा कि जवान कुछ दिनों पहले ही छुट्टी से लौटा था। जो जानकारी अबतक समाने आई है उसके अनुसार पारिवारिक विवाद से परेशान था और शायद इसी कारण उसने आत्महत्या की। मामले की जानकारी परिजनों को भी दी गई है।

रिपोर्ट- जीतू

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।