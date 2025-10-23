रांची में JAP 2 के जवान ने की आत्महत्या, कमरे में पंखे से झूलता मिला शव
राजधानी रांची में झारखंड आर्म्ड पुलिस(JAP) 2 के जवान ने आत्महत्या कर ली। जवान का शव कमरे में लगे पंखे ले लटका मिला। जवान की मौत के बाद मौके पर पुलिस के वरीय अधिकारी और एफएसएल की टीम भी पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।
जानकारी के अनुसार,जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित विस्थापित कॉलोनी स्थित कमरे में जैप जवान की मौत से अफरा तफरी मच गई। मौके कर एफएसएल और पुलिस के वरीय धिकारी पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। हालांकि मौके से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ।
मृतक शिवपूजन रजवार बोकारो जिले के पेटरवार का रहनेवाला था। पारस राणा,सिटी एसपी रांची ने इस संबंध में कहा कि जवान कुछ दिनों पहले ही छुट्टी से लौटा था। जो जानकारी अबतक समाने आई है उसके अनुसार पारिवारिक विवाद से परेशान था और शायद इसी कारण उसने आत्महत्या की। मामले की जानकारी परिजनों को भी दी गई है।