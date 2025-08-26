रांची से जमशेदपुर के बीच का ट्रेन सफर 40 मिनट घटेगा, 10KM कम होगी दूरी

रांची से जमशेदपुर तक ट्रेन का सफर 40 मिनट कम हो जाएगा क्योंकि सिल्ली और इलू के बीच 5.9 किमी लंबी नई बाईपास रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे ट्रेनें मुरी स्टेशन को बाईपास कर सकेंगी।

टाटानगर से रांची तक की ट्रेन यात्रा की दूरी कम करने के लिए रेलवे सिल्ली और इलू के बीच स्वर्णरेखा नदी पर पुल बनायेगा। दोनों स्टेशनों के बीच 5.9 किमी लंबी नई रेल लाइन बिछाने के लिए यह पुल बनाया जाएगा। इलू स्टेशन से पुल बनाने का सर्वे भी पूरा हो गया है।

झारखंड के सिल्ली और पश्चिम बंगाल के इलू स्टेशन के बीच करीब 140 करोड़ की लागत से यह नई बाईपास लाइन बिछाने की योजना को मंजूरी मिली है। रांची मंडल रेलवे जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण में जुटा है और लाइन के लिए लोगों की निजी जमीन की भी जांच की जा रही है। बताया जाता है कि सिल्ली और इलू के बीच बाईपास लाइन बनने से टाटानगर से रांची जाने में यात्रियों को 40 मिनट की बचत होगी। ट्रेनें मुरी स्टेशन को पार करके बाईपास लाइन से ही इलू होकर रांची तक जाएंगी। इससे रांची की दूरी 10 किलोमीटर कम होगी। वहीं, मुरी स्टेशन से टाटानगर जाने वाली ट्रेनों का बोझ कम होने के साथ इंजन बदलने का झंझट भी खत्म होगा। सिल्ली और इलू नई लाइन बनने से ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होगा।