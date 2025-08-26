ranchi jamshedpur train journey travel time cut रांची से जमशेदपुर के बीच का ट्रेन सफर 40 मिनट घटेगा, 10KM कम होगी दूरी, Jharkhand Hindi News - Hindustan
रांची से जमशेदपुर के बीच का ट्रेन सफर 40 मिनट घटेगा, 10KM कम होगी दूरी

रांची से जमशेदपुर के बीच का ट्रेन सफर 40 मिनट घटेगा, 10KM कम होगी दूरी

रांची से जमशेदपुर तक ट्रेन का सफर 40 मिनट कम हो जाएगा क्योंकि सिल्ली और इलू के बीच 5.9 किमी लंबी नई बाईपास रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे ट्रेनें मुरी स्टेशन को बाईपास कर सकेंगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांचीTue, 26 Aug 2025 07:33 AM
टाटानगर से रांची तक की ट्रेन यात्रा की दूरी कम करने के लिए रेलवे सिल्ली और इलू के बीच स्वर्णरेखा नदी पर पुल बनायेगा। दोनों स्टेशनों के बीच 5.9 किमी लंबी नई रेल लाइन बिछाने के लिए यह पुल बनाया जाएगा। इलू स्टेशन से पुल बनाने का सर्वे भी पूरा हो गया है।

झारखंड के सिल्ली और पश्चिम बंगाल के इलू स्टेशन के बीच करीब 140 करोड़ की लागत से यह नई बाईपास लाइन बिछाने की योजना को मंजूरी मिली है। रांची मंडल रेलवे जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण में जुटा है और लाइन के लिए लोगों की निजी जमीन की भी जांच की जा रही है। बताया जाता है कि सिल्ली और इलू के बीच बाईपास लाइन बनने से टाटानगर से रांची जाने में यात्रियों को 40 मिनट की बचत होगी। ट्रेनें मुरी स्टेशन को पार करके बाईपास लाइन से ही इलू होकर रांची तक जाएंगी। इससे रांची की दूरी 10 किलोमीटर कम होगी। वहीं, मुरी स्टेशन से टाटानगर जाने वाली ट्रेनों का बोझ कम होने के साथ इंजन बदलने का झंझट भी खत्म होगा। सिल्ली और इलू नई लाइन बनने से ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होगा।

मनीकुई में बिछेगी दो लूप लाइन

मनीकुई स्टेशन के पास अप-डाउन में 70 मीटर लंबी लूप लाइन बिछाई जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से लूप लाइन बनाने का दूसरी बार टेंडर निकाला गया है। जानकारी के अनुसार, इस लूप लाइन में साढ़े पांच करोड़ रुपये से अधिक खर्च होगा। लूप लाइन बिछने से यात्री ट्रेनों के आवागमन में सहूलियत होगी और मालगाड़ियों से ढुलाई क्षमता बढ़ेगी। इधर, सीनी-कांड्रा और कांड्रा-चांडिल के बीच थर्ड लाइन बिछाने की योजना है। थर्ड लाइन के बनने तक रेलवे लूप लाइन का उपयोग करके मालगाड़ियों को आसानी से चला सकेगी।