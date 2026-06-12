वोटरों की मैपिंग में रांची सबसे पीछे, 66 फीसदी ही हुआ काम, 15 जून आखिरी तारीख
झारखंड में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसमें रांची जिला सबसे निचले पायदान पर है। रांची जिले में 34 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग अब तक नहीं हो सकी है।
झारखंड में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पूर्व मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसमें रांची जिला सबसे निचले पायदान पर है। रांची जिले में 34 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग अब तक नहीं हो सकी है। अभी मात्र 65.84 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग हो सकी। इसके अलावा हजारीबाग, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम जिले में भी 30 फीसदी से अधिक मतदाताओं की मैंपिंग की प्रक्रिया लंबित हैं। 15 जून तक मतदाताओं की मैपिंग होगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के पूर्व मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। इसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म की छपाई और ट्रैनिंग के कार्य किए जाएंगे। 23 मई से अनमैप्ड मतदाताओं की सूची सभी मतदान केंद्रों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर सर्चेवल फॉर्मेट में प्रकाशित करने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई है। वर्तमान में कुल 78.60 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। अन-मैप्ड मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर विगत गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से अपनी मैपिंग करवा रहे हैं। वर्तमान में मैप्ड मतदाताओं की संख्या 2,08,06,211 है। अन-मैप्ड मतदाता सूची के प्रकाशन (23 मई) के बाद कुल 14,03,354 मतदाताओं की मैपिंग की गई है।
चुनाव आयोग ने क्या बताया
के. रवि कुमार ने कहा कि अन–मैप्ड मतदाता ई-सीनेट के ऐप के कनेक्ट विथ इलेक्शन ऑफिसर टैब पर क्लिक कर अपने मतदाता पहचान पत्र का क्रमांक भरकर अपने बीएलओ का फोन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अन-मैप्ड मतदाता सूची में अपने विवरण समर्पित करते हुए अपने मतदान केंद्र की अन-मैप्ड सूची और अपने बीएलओ का नाम व मोबाइल नंबर भी जान सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी अन-मैप्ड मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपने सुविधानुसार अपने बीएलओ से संपर्क करें और मैपिंग की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
कहां कितनी हुई मैपिंग
रांची जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया अपेक्षाकृत नहीं है। हटिया विधानसभा में 50.82 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग हुई है। अभी भी 49 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। वहीं, रांची विधानसभा में 51.37% मतदाताओं की मैपिंग की गई है, जबकि 48%की मैपिंग नहीं हुई है। कांके में 63.09 %, खिजरी में 69.97%, तमाड़ 81.13 %, सिल्ली 81.87% और मांडर में 82.98% मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है।
साहिबगंज 84.16 %
पाकुड़ 89.15 %
दुमका 86.61 %
जामताड़ा 86.72 %
देवघर 82.76 %
गोड्डा 88.36 %
कोडरमा 85.36 %
हजारीबाग 69.23 %
रामगढ़ 74.16 %
चतरा 85.56 %
गिरिडीह 83.75 %
बोकारो 72.59 %
धनबाद 69.03 %
पू. सिंहभूम 69.35 %
सरायकेला 80 %
प. सिंहभूम 83.1 %
रांची 65.84 %
खूंटी 79.57 %
गुमला 85.54 %
सिमडेगा 85.41 %
लोहरदगा 89.34 %
लातेहार 81.7 %
पलामू 81.93 %
गढ़वा 78.60 %
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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