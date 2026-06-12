Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वोटरों की मैपिंग में रांची सबसे पीछे, 66 फीसदी ही हुआ काम, 15 जून आखिरी तारीख

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

झारखंड में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसमें रांची जिला सबसे निचले पायदान पर है। रांची जिले में 34 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग अब तक नहीं हो सकी है।

वोटरों की मैपिंग में रांची सबसे पीछे, 66 फीसदी ही हुआ काम, 15 जून आखिरी तारीख

झारखंड में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पूर्व मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसमें रांची जिला सबसे निचले पायदान पर है। रांची जिले में 34 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग अब तक नहीं हो सकी है। अभी मात्र 65.84 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग हो सकी। इसके अलावा हजारीबाग, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम जिले में भी 30 फीसदी से अधिक मतदाताओं की मैंपिंग की प्रक्रिया लंबित हैं। 15 जून तक मतदाताओं की मैपिंग होगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के पूर्व मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। इसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म की छपाई और ट्रैनिंग के कार्य किए जाएंगे। 23 मई से अनमैप्ड मतदाताओं की सूची सभी मतदान केंद्रों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर सर्चेवल फॉर्मेट में प्रकाशित करने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई है। वर्तमान में कुल 78.60 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। अन-मैप्ड मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर विगत गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से अपनी मैपिंग करवा रहे हैं। वर्तमान में मैप्ड मतदाताओं की संख्या 2,08,06,211 है। अन-मैप्ड मतदाता सूची के प्रकाशन (23 मई) के बाद कुल 14,03,354 मतदाताओं की मैपिंग की गई है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में अपराधियों का पुलिस पर हमला, 20 हमलावर अपने साथी को छुड़ा ले गए

चुनाव आयोग ने क्या बताया

के. रवि कुमार ने कहा कि अन–मैप्ड मतदाता ई-सीनेट के ऐप के कनेक्ट विथ इलेक्शन ऑफिसर टैब पर क्लिक कर अपने मतदाता पहचान पत्र का क्रमांक भरकर अपने बीएलओ का फोन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अन-मैप्ड मतदाता सूची में अपने विवरण समर्पित करते हुए अपने मतदान केंद्र की अन-मैप्ड सूची और अपने बीएलओ का नाम व मोबाइल नंबर भी जान सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी अन-मैप्ड मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपने सुविधानुसार अपने बीएलओ से संपर्क करें और मैपिंग की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

ये भी पढ़ें:झारखंड के इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, तूफानी हवाएं भी चलेंगी; येलो अलर्ट जारी

कहां कितनी हुई मैपिंग

रांची जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया अपेक्षाकृत नहीं है। हटिया विधानसभा में 50.82 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग हुई है। अभी भी 49 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। वहीं, रांची विधानसभा में 51.37% मतदाताओं की मैपिंग की गई है, जबकि 48%की मैपिंग नहीं हुई है। कांके में 63.09 %, खिजरी में 69.97%, तमाड़ 81.13 %, सिल्ली 81.87% और मांडर में 82.98% मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में सड़क किनारे पेड़ से टकराया वाहन, एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

साहिबगंज 84.16 %

पाकुड़ 89.15 %

दुमका 86.61 %

जामताड़ा 86.72 %

देवघर 82.76 %

गोड्डा 88.36 %

कोडरमा 85.36 %

हजारीबाग 69.23 %

रामगढ़ 74.16 %

चतरा 85.56 %

गिरिडीह 83.75 %

बोकारो 72.59 %

धनबाद 69.03 %

पू. सिंहभूम 69.35 %

सरायकेला 80 %

प. सिंहभूम 83.1 %

रांची 65.84 %

खूंटी 79.57 %

गुमला 85.54 %

सिमडेगा 85.41 %

लोहरदगा 89.34 %

लातेहार 81.7 %

पलामू 81.93 %

गढ़वा 78.60 %

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।