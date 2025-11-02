रिश्ते के बीच आया 'वो', पति ने पत्नी को गला घोंटकर मार डाला, रांची में मर्डर से सनसनी
संक्षेप: घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला राहिल कच्छप का शव कमरे से बरामद किया। मृतका पेशे से रेजा का काम करती थी और उसके 13 व नौ साल के दो बच्चे भी हैं। मामले में पुलिस ने आरोपी पति व पेशे से बढ़ई शिबू को गिरफ्तार कर लिया।
रांची के गोंदा थाना क्षेत्र के कांके रोड मिसिर गोंदा के लोहरा कोचा नीचे अखड़ा में पति ने पत्नी की पायजामा की डोरी से गला घोंट कर हत्या कर दी। पति शिबू कच्छप ने शुक्रवार को देर रात में अपने आवास के एक कमरे में पत्नी रोहिल कच्छप की हत्या कर दी थी। इसकी जानकारी उसके बच्चों व पड़ोसियों ने शनिवार की सुबह पुलिस को दी।
घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला राहिल कच्छप का शव कमरे से बरामद किया। मृतका पेशे से रेजा का काम करती थी और उसके 13 व नौ साल के दो बच्चे भी हैं। मामले में पुलिस ने आरोपी पति व पेशे से बढ़ई शिबू को गिरफ्तार कर लिया। गोंदा के थानेदार अभय कुमार सिन्हा ने बताया कि पूछताछ में शिबू ने पत्नी की हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि उसे संदेह था कि पत्नी का किसी के साथ नाजायाज संबंध है। इस मसले को लेकर उसका पत्नी के साथ आए दिन झगड़ा होता था।
इसी क्रम में शुक्रवार को रात में वह बदहवास हो गया और पत्नी की पायजामा की डोरी से गला घोंट दी। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में केस दर्ज किया गया है। आरोपी शिबू को रविवार को होटवार जेल भेजा जाएगा। इधर, पुलिस ने महिला के शव को रिम्स में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।