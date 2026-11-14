रांची जेल में बंदी से अप्राकृतिक यौन हिंसा! खून बहता रहा लेकिन... जेल अधीक्षक पर FIR
Ranchi Jail Sexual Assault Case: झारखंड की राजधानी रांची जेल में विचाराधीन बंदी से सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार के खिलाफ चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से तत्काल हस्तक्षेप व जेल का निरीक्षण कर उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
Ranchi Jail Sexual Assault Case: झारखंड की राजधानी रांची जेल में विचाराधीन बंदी से सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार के खिलाफ चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से तत्काल हस्तक्षेप व जेल का निरीक्षण कर उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ कुमार ने आयोग के सदस्य को पत्र लिखकर जेल में बंदी के साथ कथित अमानवीय व्यवहार और जेल प्रशासन की भूमिका की जांच कराने का आग्रह किया है।
नशीला पदार्थ पिलाकर हुई यौन हिंसा
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में 20 वर्षीय पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा, जबरन नशीला पदार्थ पिलाने और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप से जुड़े मामले को अत्यंत गंभीर और मानवता को शर्मसार करने वाला बताया है। इधर, खेलगांव पुलिस शुक्रवार को मामले की जांच करने जेल पहुंची। जेल कर्मियों के अलावा कैदियों से भी पूछताछ की। टीम जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज भी निकाली है।
रक्तस्राव के बावजूद जेल अस्पताल में इलाज से इंकार
मरांडी ने कहा कि ज्यादा गंभीर बात यह है कि पीड़ित की लिखित शिकायत जेल के वार्ड प्रभारी द्वारा फाड़ देने, रक्तस्राव के बावजूद जेल अस्पताल में उपचार से इनकार करने और रिहाई के समय चिकित्सकीय परीक्षण तक नहीं कराने के आरोप एफआईआर में दर्ज हैं। मरांडी ने लिखा है कि एफआईआर के अनुसार पुलिस को 4 नवंबर को सूचना प्राप्त हो चुकी थी, फिर प्राथमिकी दर्ज करने में आठ दिन क्यों लगे? इतने गंभीर यौन हिंसा के आरोपों के बावजूद लगाई गई धाराओं की पर्याप्तता की भी स्वतंत्र विधिक समीक्षा होनी चाहिए।
जेल में पहले भी महिला संग हो चुका दुष्कर्म
उन्होंने आगे कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि होटवार जेल में ऐसी शिकायतें पहली बार सामने नहीं आई हैं। मई 2026 में इसी जेल की एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण और गर्भवती होने का मामला सामने आया था। ऐसे में दोषियों को संरक्षण दिए जाने की किसी भी संभावित भूमिका की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। वहीं उन्होंने जेल के सीसीटीवी रिकॉर्ड, ड्यूटी रजिस्टर, चिकित्सा अभिलेख और शिकायतों से संबंधित सभी उपलब्ध दस्तावेज को तत्काल सुरक्षित करने की मांग के साथ पीड़ित एवं उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है।
जेल आईजी को तत्काल निलंबित करे सरकार : मरांडी
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा- यह पूरे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। मरांडी ने जेल के सभी संबंधित छोटे-बड़े अफसरों को तत्काल निलंबित करने, जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाकर निलंबित करने, इस प्रकरण में आरोपित कैदियों को दूसरे जेलों में स्थानांतरित करने की मांग भी की है, ताकि वे पीड़ित, गवाहों अथवा अन्य साक्ष्यों को प्रभावित न कर सकें। मरांडी ने केस दर्ज करने में आठ दिन की देरी पर भी सवाल उठाया है। लगी धाराओं की समीक्षा की मांग की।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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