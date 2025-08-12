ranchi hindpiri sahil gaddi aka Kurkure murder mother is eyewitness said mere saamne bete ko maar dala मेरे सामने बेटे को मार डाला; साहिल गद्दी हत्याकांड में मां बनी चश्मदीद, शहर में बवाल, Jharkhand Hindi News - Hindustan
ranchi hindpiri sahil gaddi aka Kurkure murder mother is eyewitness said mere saamne bete ko maar dala

मेरे सामने बेटे को मार डाला; साहिल गद्दी हत्याकांड में मां बनी चश्मदीद, शहर में बवाल

लोगों का आरोप था कि घटना के 24 घंटे बाद भी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। आक्रोशित भीड़ सड़क पर उतर आयी। हंगामा करते हुए भीड़ सेंट्रल स्ट्रीट होते हुए रतन टॉकिज के पास पहुंच गई। रतन टॉकिज चौक के पास जाम करने का प्रयास किया।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांचीTue, 12 Aug 2025 09:15 AM
रांची के हिंदपीढ़ी भट्टी चौक के पास साहिल गद्दी उर्फ कुरकुरे की बीते रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को दिन के ग्यारह बजे मुहल्ले के लोग कुरकुरे के घर के पास जमा हुए। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से मुहल्लेवासी नाराज थे। लोगों ने हिंदपीढ़ी की दुकानें बंद कराई और जमकर हंगामा किया।

लोगों का आरोप था कि घटना के 24 घंटे बाद भी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। आक्रोशित भीड़ सड़क पर उतर आयी। हंगामा करते हुए भीड़ सेंट्रल स्ट्रीट होते हुए रतन टॉकिज के पास पहुंच गई। रतन टॉकिज चौक के पास जाम करने का प्रयास किया। इसी बीच, पुलिसकर्मियों ने सेंट्रल स्ट्रीट के मुहाने पर बैरिकेडिंग कर दी। इस वजह से लोगों को मुख्य मार्ग में आने नहीं दिया गया। दूसरी ओर, कुरकुरे का शव शनिवार देर रात पोस्टमार्टम के बाद घर लाया है। सोमवार को दिन के तीन बजे रातू रोड कब्रिस्तान में साहिल के जनाजे की नमाज अदा की गई।

पुलिस के साथ वार्ता में लोगों का आरोप

हंगामा के दौरान कोतवाली डीएसपी के साथ स्थानीय लोगों की वार्ता हुई। इसमें मेराज गद्दी,साहेब अली,पप्पू गद्दी आदि शामिल हुए। बताया कि अमन कम्युनिटी हॉल का संचालन पूर्व पार्षद मो असलम और अफरोज आलम करता है,जो नशे का अड्डा है,जिसे सील किया जाए।

प्रमुख बातें

● बैंक्वेट हॉल की आड़ में कई तरह का अवैध कारोबार भी चलता है।

● अफरोज आलम बैंक्वेट हॉल से ही ड्रग्स का कारोबार करता है।

● हिंदपीढ़ी में गुर्गों से अफरोज ड्रग्स की बिक्री करवाता है।

● बैंक्वेट हॉल में हमेशा अपराधियों का जमावड़ा लगा रहता है।

● नशेड़ियों की वजह से उस रास्ते से लड़कियों का गुजरना भी मुश्किल होता है।

● अमन कम्युनिटी हॉल सरकारी जमीन पर बना है।

मां बनी चश्मदीद- कहा मेरे सामने बेटे को मार डाला

मामले में मृतक की मां बेबी खातून ने हिंदपीढ़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें अरमान हममास, मो इम्तियाज, अफरोज आलम, उसका पुत्र आफताब उर्फ फोबो, मो आसिफ और मो असलम को आरोपी बनाया गया है। आवेदन में कहा कि दस अगस्त को दिन के दो बजे वह बेटे कुरकुरे के साथ भट्टी चौक की तरफ से जा रही थीं। अरमान समेत अन्य आरोपी योजनाबद्ध तरीके से उन्हें रोक लिया। सभी अपराधियों के पास देसी कट्टा और पिस्टल थे। अपराधियों ने उनके पुत्र से कहा कि तुम पूर्व पार्षद असलम के साथ जेल में गाली-गलौज किया था और जान से मारने की धमकी दी थी। सभी आरोपी उनके पुत्र को खींचकर दीवार में सटा दिया। फिर पिस्टल निकालकर बेटे पर गोली दाग दी। इस घटना को अंजाम देकर सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद उनका पुत्र जमीन पर गिर गया।

वह शोर मचाती आई तो आसपास के लोग पहुंच गए। उनके घायल पुत्र को आनन-फानन में सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। आरोप लगाया कि उनके पुत्र को दो दिन पहले भी आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना के पीछे पूर्व पार्षद असलम और उसके साथियों का हाथ है।

पुलिस आरोपियों से कर रही पूछताछ, कई जानकारियां मिलीं

रांची पुलिस हिंदपीढ़ी भट्टी चौक के समीप साहिल गद्दी उर्फ कुरकुरे की हत्या के मामले में जांच में जुट गई है। मामले में पुलिस ने मो आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुख्य आरोपी अरमान समेत चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सूत्रों की मानें तो पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली है।

पूर्व पार्षद की पत्नी, पिता और बहन पर प्राथमिकी

कुरकुरे की हत्या के आरोपी मो आसिफ को पकड़ने गई पुलिस पर हमला कर दिया गया था। आरोपी आसिफ के परिजनों ने हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की थी। हमले का आरोप पूर्व पार्षद नाजिया असलम, असलम के पिता लाल मोहम्मद, भाई मो आसिफ, उसकी मां और बहन पर लगा है। हिंदपीढ़ी थानेदार सुनील कुशवाहा के बयान पर केस दर्ज किया गया है। कहा कि कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय समेत अन्य पुलिसकर्मियों के साथ आरोपी आसिफ के घर पर छापेमारी की। पुलिस की टीम जब आरोपी को पकड़कर ले जा रही थी। कुछ महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया और मारपीट की।

तोड़फोड़ मामला:11 नामजद और 150 अज्ञात के विरुद्ध केस

रांची के हिंदपीढ़ी भट्टी चौक के पास कुरकुरे की हत्या के विरोध में परिजनों और मुहल्लेवासियों द्वारा अमन कम्युनिटी हॉल में किए गए तोड़फोड़, लूटपाट व अगजनी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूर्व पार्षद मो असलम के पत्नी ज्योति कच्छप उर्फ जोया ने केस दर्ज कराया है। इसमें मन्नान गद्दी, जुलफिकार गद्दी, तनवीर गद्दी, असलम गद्दी, तौकीर, इमरान, जियाउद्दीन गद्दी, शाहरूक गद्दी, रोजन गद्दी, राजू गद्दी, गब्बर गद्दी के अलावा 150 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। कहा कि आरोपियों तोड़फोड़ की। लूटपाट की। सभी पारंपरिक हथियार से लैस थे।