तोड़फोड़,आगजनी; शख्स की हत्या पर रांची में कहां मच गया बवाल? पूर्व पार्षद पर शक

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांचीMon, 11 Aug 2025 09:31 AM
हिंदपीढ़ी में भट्टी चौक के पास अपराधियों ने रविवार को दिनदहाड़े साहिल गद्दी उर्फ कुरकुरे नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दोपहर करीब ढाई बजे वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। हिंदपीढ़ी के ग्वालटोली का रहने वाला साहिल एक महीने पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था।

उधर, हत्या के विरोध में मृतक के परिजनों और मुहल्लेवासियों ने जमकर बवाल किया। हिंदपीढ़ी नसरुद्दीन लेन में आरोपी मो अरमान और पूर्व पार्षद मो असलम के घर और बैंक्वेट हॉल में तोड़फोड़ की। भीड़ ने वहां खड़ी बाइक को आग लगा दी और कार में तोड़फोड़ की। घटना का पता चलने पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय, हिंदपीढ़ी, सदर, चुटिया, कोतवाली, डोरंडा समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा।

वहीं, पुलिस ने पूर्व पार्षद मो असलम के भाई मो आसिफ को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में मो असलम द्वारा हत्या कराए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है। वहीं, मो अरमान को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। मामले में आसिफ, असलम, अफरोज समेत अन्य पर केस दर्ज किया गया है। कोतवाली डीएसपी बोले, आरोपियों की पहचान हो गई है। तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी।

जेल में हुई मारपीट का पूर्व पार्षद ने लिया बदला

आशंका जताई गई है कि कुरकुरे की हत्या का षड्यंत्र जेल में बंद पूर्व पार्षद मो असलम ने रचा है। हालांकि पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि असलम ने हिंदपीढ़ी में इरशाद को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया था। इसमें पूर्व पार्षद, उसके भाई को आरोपी बनाए जाने पर 26 जून को असलम ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जेल जाने के अगले ही दिन 27 जून को कुरकुरे और माचिस गुट ने पूर्व पार्षद और उसके भाई पर हमला किया था। आशंका जताई जा रही है कि इसी मारपीट का बदला लेने के लिए कुरकुरे की हत्या कराई गई है। वहीं, पुलिस का कहना है कि पूर्व पार्षद से पूछताछ की जाएगी।

घात लगाकर बैठे अपराधियों ने वारदात की

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झोपड़ीनुमा दुकान में अरमान अपने एक साथी के साथ घात लगाकर बैठा था। कुरकुरे पहुंचा तो दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी बीच अरमान ने साहिल की छाती में गोली मार दी। युवक को आसपास के लोग अस्पताल ले गए, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

कोतवाली डीएसपी से महिलाएं उलझीं

आरोपी आसिफ को ले जाते समय कोतवाली डीएसपी समेत जवानों का महिलाओं ने विरोध कर दिया। डीएसपी समेत अन्य जवानों से सभी उलझ गए। हाथापाही भी कर दी। महिलाओं का आरोप था कि पुलिस जानबूझकर आसिफ पकड़ रही है।

जमानत पर एक माह पहले छूटा था कुरकुरे

ग्वालाटोली का रहने वाला कुरकुरे एक मामले में जेल में बंद था। नौ जुलाई को वह जमानत पर जेल से बाहर निकला था। परिजनों ने आसिफ पर आरोप लगाया कि वह कुरकुरे समेत उसके परिजनों को लगातार धमकी दे रहा था।