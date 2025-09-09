गर्ल्स हॉस्टल में किराए पर रखी थी लड़कियां, रांची सेक्स रैकेट में नया खुलासा; 13 अरेस्ट

रांची के लालपुर स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल से सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें मुख्य आरोपी मो. मोजेबुल रहमान और वीणा देवी शामिल हैं, जो पश्चिम बंगाल से लड़कियां लाकर देह व्यापार करा रहे थे।

लालपुर पुलिस ने वर्द्धमान कंपाउंड में स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल से सेक्स रैकेट चलाने के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है। जेल जाने वालों में लड़कियों से देह व्यापार कराने वाला मो मोजेबुल रहमान और वीणा देवी शामिल हैं।

जेल भेजने से पहले हुई पूछताछ में पुलिस को कई जानकारियां मिलीं। पता चला कि मो मोजेबुल रहमान ने पश्चिम बंगाल से देह व्यापार कराने के लिए लड़कियों को रांची लाया था। उन्हें ग्राहकों के अनुसार होटल और उनके घरों में भेजा करता था। ग्राहक से प्राप्त राशि में 50 प्रतिशत कमीशन रखकर शेष राशि कोलकाता के सुमोन दा उर्फ राजू को भेजता है। गौरतलब हो कि लालपुर थाना क्षेत्र के वर्द्धमान कंपाउंड में स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट चलने की खबर पर पुलिस की टीम ने रविवार को छापेमारी कर 11 लड़कियों को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने देह व्यापार कराने वाले मोजेबुल व वीणा को भी पकड़ा था। लालपुर थानेदार रूपेश कुमार ने बताया कि 20 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शेष सात लोगों की पुलिस तलाश कर रही है।

मोजेबुल और वीणा पूरी साजिश के साथ देह व्यापार का धंधा चला रहा था। इसके लिए दोनों ने एजेंट भी रखे थे। कचहरी चौक सनराइज होटल के मैनेजर रंजीत के अलावा मुनीर, रवि, राहुल और राजन को एजेंट के रूप में रखा था। सभी आरोपी मोजेबुल से संपर्क करते थे। इसके बाद मोजेबुल उन्हें लड़कियां उपलब्ध कराता था।

छानबीन में पुलिस को पता चला कि मोजेबुल रहमान ने ही पश्चिम बंगाल से लायी लड़कियों को हॉस्टल में रखने की व्यवस्था की थी। इन लड़कियों को बिना कागजात के ही हॉस्टल में रखा गया था। पूछताछ में देह व्यापार चलाने वाला मो मोजेबुल ने पुलिस को बताया कि ग्राहकों को लड़की भेजकर उन्हें कमीशन मिलता है। बताया कि हॉस्टल संचालक रवि कुमार सिंह को चार सौ रुपए प्रत्येक लड़की को रखने का हर दिन का किराया दिया जाता है।

पुलिस की अब तक कार्रवाई ओम गर्ल्स हॉस्टल से 11 लड़कियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

लड़कियों की निशानदेही पर लालपुर पुलिस की टीम ने देह व्यापार कराने वाले मोजेबुल और वीणा को पकड़ा है, जिससे पूछताछ कर रही।

20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शेष सात लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। इनके खिलाफ केस दर्ज मो मोजेबुल रहमान, राज कुमार सिंह, सुमोन दा उर्फ राजू, रंजीत, मुनीर, रवि, राहुल, राजन के अलावा 13 लड़कियों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस को पूछताछ में मोजेबुल रहमान ने यह भी जानकारी दी कि हॉस्टल संचालक को देह व्यापार में लड़कियों के शामिल होने की पूरी जानकारी थी।

1. मुख्य आरोपी मो मोजेबुल रहमान और वीणा देवी, जो देह व्यापार कराता था

2. पश्चिम बंगाल से सुमोन दा उर्फ राजू नाम का व्यक्ति देह व्यापार के लिए लड़कियां रांची भेजता था

3. हॉस्टल संचालक रवि सिंह को चार सौ रुपए प्रत्येक लड़की रखने का हर दिन का किराया दिया जाता था।

4. लड़कियों को ग्राहकों के अनुसार होटल और उनके घरों में भेजा जाता था