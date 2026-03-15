रांची के हॉस्टल में खाना बंद, पार्सल-होम डिलिवरी ठप, अब घर लौट रहे छात्र
रांची में व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति ठप होने का बाजार में चौतरफा असर दिखने लगा है। इसकी वजह से जहां पहले होटल संचालकों ने मेन्यू में कटौती शुरू कर दी थी। इसके बाद अब होम डिलीवरी सेवाएं घटानी शुरू कर दी हैं।
रांची में व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति ठप होने का बाजार में चौतरफा असर दिखने लगा है। इसकी वजह से जहां पहले होटल संचालकों ने मेन्यू में कटौती शुरू कर दी थी। इसके बाद अब होम डिलीवरी सेवाएं घटानी शुरू कर दीं। कई छोटे-छोटे होटल और रेस्टोरेंट बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स की दुकानें और मेस भी बंद होने लगे हैं। इसका असर यह है कि एक ओर जहां कारोबार पर असर पड़ रहा है।
दूसरी तरफ पारंपरिक ईंधन कोयला की कीमत में वृद्धि शुरू हो गई है। इसके साथ ही बाजार में कमर्शियल इंडक्शन आदि की मांग में खासी बढ़ोतरी हुई है। इसका असर यह है कि कोकर स्थित एक होटल में जहां गैस नहीं होने की वजह से किचन बंद करना पड़ गया। खेलगांव चौक के एक होटल में एक चूल्हा बंद हो गया। वहीं, शहर के अधिकांश होटलों में अधिक आंच पर बनने वाले व्यंजनों में कटौती के बाद गुरुवार से पार्सल व होम डिलीवरी भी बंद होनी शुरू हो गई हैं। कई होटल संचालकों ने पारंपरिक ईंधन कोयला, डीजल चूल्हा, कमर्शियल इंडक्शन और भट्टी आदि का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है।
कॉमर्शियल गैस की किल्लत से कई मेस बंद
व्यवसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति ठप होने से शहर में कई मेस बंद होने की कगार पर हैं तो कुछ का संचालन बंद हो चुका है। शनिवार को ‘हिन्दुस्तान’ की पड़ताल में सामने आया कि डंगराटोली स्थित द मेस फूड सेंटर, मिश्रा मेस और नुक्कड़ मेस जैसे कई मेस बंद हो गए हैं। गैस की किल्लत से जूझ रहे कई संचालकों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इंडक्शन चूल्हे का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वहीं, कई मेस कैलाशपति, अजीविका समेत अब कोयले पर खाना बनाने को मजबूर हो गए हैं।
इससे उनकी लागत और मेहनत दोनों बढ़ गई है। राजधानी में होम किचन से लॉज और हॉस्टल में रहने वाले छात्र-छात्राओं को टिफिन सेवा देने वाले पियूष का कहना है कि मेस संचालकों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। व्यवसायिक सिलेंडर नहीं मिलने से उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और कई जगहों पर सेवाएं बंद करने की नौबत आ गई है। यदि जल्द ही गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में और अधिक मेस बंद हो सकते हैं, जिससे छात्र-छात्राओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
कई जगह 300 रुपये किलो तक बिक रही गैस
दूसरी ओर कुछ जगहों पर अब भी लूज गैस रिफिलिंग की दुकानें चल रही हैं। लेकिन, वो अधिक दाम में गैस भर रहे हैं। एक छात्र ने बताया कि पहले जहां 100 रुपये किलो की दर से गैस भरवा रहे थे। अब सीधे दाम तीन गुना अधिक हो गया है। कुछ जगह 220 तो कहीं-कहीं 300 सौ रुपये किलो गैस मिल रही है। वहीं, इन दुकानों के बंद होने से अपनी रोजी-रोटी के लिए दूसरे जिलों से आकर लॉज आदि में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दूसरी ओर से इनके संचालकों को दुकान बंद कर किराया देना पड़ रहा है।
एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने और व्यावसायिक गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप होने से हर कोई प्रभावित है। गैस नहीं मिलने के चलते जिन दुकानों से विद्यार्थी वर्ग छोटे सिलेंडर भरवाते हैं, उनके सामने भी आफत खड़ी हो गई है। सिलेंडर नहीं मिलने से विद्यार्थी वर्ग घरों में खाना नहीं बना पा रहे। ऐसी स्थिति में बहुत से विद्यार्थी अपने-अपने लौट गए हैं।
दुकानों पर भरे जाते हैं छोटे सिलेंडर
बता दें कि शहर के विद्यार्थी वर्ग के पास घरेलू गैस का कनेक्शन नहीं रहता है। ऐसे में शहर में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राएं बाजार से छोटे सिलेंडर ले लेते हैं। गैस खत्म होने पर विद्यार्थी इसमें छोटी-छोटी दुकानों से गैस भरवाकर भोजन पकाते हैं। लेकिन अब इन दुकानों पर भी गैस नहीं मिलने से विद्यार्थियों के सामने संकट खड़ा हो गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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