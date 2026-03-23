सालों से गैस नहीं ले रहे, अब सिलेंडर लेने पहुंच रहे; रांची में अभी भी जारी LPG किल्लत
झारखंड की राजधानी रांची में घरेलू गैस की किल्लत के बीच अब पैनिक बुकिंग ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। उपभोक्ता जरूरत से पहले ही बार-बार बुकिंग कर रहे हैं, जिससे गैस एजेंसियों पर असामान्य दबाव बन गया है।
झारखंड की राजधानी रांची में घरेलू गैस की किल्लत के बीच अब पैनिक बुकिंग ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। उपभोक्ता जरूरत से पहले ही बार-बार बुकिंग कर रहे हैं, जिससे गैस एजेंसियों पर असामान्य दबाव बन गया है। हालात यह है कि अधिकांश एजेंसियों में तीन हजार से अधिक सिलेंडरों का बैकलॉग हो चुका है और सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है।
डिलीवरी व्यवस्था चरमराई
गैस एजेंसियों के कार्यालयों और गोदामों में रविवार को भी भीड़ देखी गई। उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए 2 से 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। लंबी कतारों के कारण होम डिलीवरी व्यवस्था भी चरमरा गई है और कई इलाकों में गाड़ियां देर से पहुंच रही हैं। एजेंसियों का कहना है कि लगातार कॉल और बार-बार बुकिंग के प्रयास से सिस्टम पर भी दबाव बढ़ गया है।
सालों से गैस नहीं ले रहे, अब…
खासकर इंडेन के उपभोक्ताओं को बुकिंग में अधिक परेशानी हो रही है, जिससे लोग सीधे कार्यालय पहुंच रहे हैं और भीड़ बढ़ रही है। स्थिति को और जटिल बना रहे हैं वे उपभोक्ता, जो वर्षों से गैस नहीं ले रहे थे और अब अचानक सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। ऐसे कनेक्शन इनऑपरेटिव हो चुके हैं, जिन्हें दोबारा चालू कराने की प्रक्रिया लंबी है, लेकिन उपभोक्ता इसे समझने को तैयार नहीं हैं। एजेंसियों ने अपील की है कि उपभोक्ता जरूरत के अनुसार ही बुकिंग करें, ताकि आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य किया जा सके।
कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति कल से संभव
राज्य में अस्पताल और शिक्षण संस्थानों के बाद अब उद्योगों को भी वाणिज्यिक सिलेंडर की आपूर्ति शुरू कर दी है। तेल कंपनी के अधिकारी के अनुसार शनिवार को आदित्यपुर के कई उद्योगों को वाणिज्यिक सिलेंडर की आपूर्ति की गई है। वहीं, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी मंगलवार से आपूर्ति शुरू की जा सकती है।
हालांकि, उनका यह भी कहना है कि शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को छोड़कर बाकी सभी को फिलहाल 20 फीसदी ही आवंटन किया जाएगा। इधर, मंगलवार को रांची में तेल कंपनियों के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। जिसमें रांची में कॉमर्शियल गैस लेने वाले किस श्रेणी के उपभोक्ताओं को और कितनी प्रायोरिटी में गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इसपर निर्णय लिए जाने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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